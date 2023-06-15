В 2023 году конкурс "Жигулевская палитра" побил рекорды по числу участников

15 июня в галерее "Новое пространство" Самарской областной научной библиотеки состоится торжественная церемония награждения победителей XXVIII Всероссийского конкурса молодых дарований по изобразительному искусству "Жигулевская палитра". В этом году конкурс побил все рекорды по количеству участников: свои работы прислали представители 55 регионов России.

Из 5000 произведений конкурсное жюри выбрало 200 лучших работ участников, представляющих 55 регионов РФ: из Архангельской, Астраханской, Воронежской, Ивановской, Курганской, Мурманской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Челябинской областей, а также Крыма, ДНР и ЛНР, Санкт-Петербурга и Москвы. В этом году конкурс посвящен Году педагога и наставника.

Конкурс "Жигулевская палитра" имеет историю более чем в четверть века. Зародившись в прошлом столетии как областной конкурс профессионального мастерства юных художников, в настоящее время он превратился в большой многофункциональный проект по работе с талантливыми юными художниками России. "Жигулевская палитра" - бренд Самарской губернии, уверенно шагающий по всей России. Участники конкурса прошли весь цикл профессионального обучения - от детских художественных школ до высшего профессионального образования.

"Популярность конкурса растет, в этом году конкурс снова вышел на рекорд - более 5000 участников представили на конкурсный отбор свои работы, показав результат своего мастерства и творческого вдохновения. Я рада, что гостеприимная Самарская земля вновь встречает молодых и талантливых ребят! Желаю юным художникам воплощения всех творческих замыслов и новых побед!" - отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Выставку лауреатов и призеров конкурса можно посмотреть до 29 июня в галерее "Новое пространство". Сюда вошли творческие работы учащихся, студентов, преподавателей в номинациях "Живопись", "Графика", "Дизайн", "Фотоискусство", "Скульптура (керамика)", "Декоративно-прикладное творчество", "Мультипликация". На выставке будут представлены работы, отражающие взгляды молодежи на современное пространство и культуру народов мира. После открытия в рамках "Жигулевской палитры" состоится серия творческих встреч, мастер-классов и открытых уроков.

В пятницу, 16 июня, в 12:00 - круглый стол "Инновационные технологии в современном художественном образовании"; 23 июня в 10:30 - мастер-класс "Стилизация фигуры и модная графика эскизирования"; 24 июня в 12:00 - мастер-класс "Многослойная техника работы гуашью"; 29 июня в 15:00 - мастер-класс "Основы декоративной композиции. Принципы организации декоративной композиции. Стилизация"; 29 июня в 16:00 - закрытие выставки и подведение итогов конкурса. Презентация коллекции моделей одежды "Re: Конструктор" школы изобразительного творчества и дизайна "Радуга" ЦВР "Парус" *(Самара).