В ОЭЗ "Тольятти" построят распределительный центр торговой сети

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал соглашение с новым резидентом особой экономической зоны "Тольятти". Инвестор планирует построить в ОЭЗ мультикомплексный распределительный центр, предназначенный для хранения пищевой продукции: свежих овощей и фруктов, мясной и молочной продукции, бакалеи и др.

"В Самарскую область активно приходят новые инвесторы, компании, которые уже работают в регионе, также активно запускают инвестпроекты по обновлению мощностей, расширению действующих производств. И мы всесторонне помогаем им в реализации этих планов: это льготные налоговые режимы, специальные инструменты поддержки, подбор земельных участков и строительство корпусов, сопровождение на каждом этапе и уже после запуска предприятий", — пояснил Дмитрий Богданов.

Общий объем инвестиций в проект составит почти 1 млрд рублей. На новом предприятии будет создано 89 рабочих мест.

Компания-инвестор намерена запустить распределительный центр в 2025 году. Новый резидент станет 33-ей компанией, реализующей свой проект на территории ОЭЗ.

Формирование комфортного делового и инвестиционного климата в Самарской области — одна из ключевых задач в работе управленческой команды региона. Губернатор Дмитрий Азаров лично участвует в сопровождении крупных инвестпроектов. Условия для бизнеса создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Особое внимание в регионе уделяется развитию инвестиционных площадок и, в частности, ОЭЗ "Тольятти" — главного проекта развития Самарской области. "Сейчас территории первых двух очередей особой экономической зоны уже почти заняты. Мы инициировали создание объектов инфраструктуры третьей очереди площадки, получили "добро" от федерального министерства", — отмечал в своем Послании жителям региона Дмитрий Азаров.

ОЭЗ входит в число самых эффективных инвестплощадок страны. В рейтинге инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон, на днях опубликованного рейтинговым агентством "Эксперт" по итогам 2022 года, тольяттинская ОЭЗ вошла в тройку лучших площадок, расположенных в зоне до 120 км от центров экономического роста России.