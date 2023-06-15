В ОЭЗ "Тольятти" построят распределительный центр торговой сети

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал соглашение с новым резидентом особой экономической зоны "Тольятти". Инвестор планирует построить в ОЭЗ мультикомплексный распределительный центр, предназначенный для хранения пищевой продукции: свежих овощей и фруктов, мясной и молочной продукции, бакалеи и др.
"В Самарскую область активно приходят новые инвесторы, компании, которые уже работают в регионе, также активно запускают инвестпроекты по обновлению мощностей, расширению действующих производств. И мы всесторонне помогаем им в реализации этих планов: это льготные налоговые режимы, специальные инструменты поддержки, подбор земельных участков и строительство корпусов, сопровождение на каждом этапе и уже после запуска предприятий", — пояснил Дмитрий Богданов.
Общий объем инвестиций в проект составит почти 1 млрд рублей. На новом предприятии будет создано 89 рабочих мест.
Компания-инвестор намерена запустить распределительный центр в 2025 году. Новый резидент станет 33-ей компанией, реализующей свой проект на территории ОЭЗ.
Формирование комфортного делового и инвестиционного климата в Самарской области — одна из ключевых задач в работе управленческой команды региона. Губернатор Дмитрий Азаров лично участвует в сопровождении крупных инвестпроектов. Условия для бизнеса создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Особое внимание в регионе уделяется развитию инвестиционных площадок и, в частности, ОЭЗ "Тольятти" — главного проекта развития Самарской области. "Сейчас территории первых двух очередей особой экономической зоны уже почти заняты. Мы инициировали создание объектов инфраструктуры третьей очереди площадки, получили "добро" от федерального министерства", — отмечал в своем Послании жителям региона Дмитрий Азаров.
ОЭЗ входит в число самых эффективных инвестплощадок страны. В рейтинге инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон, на днях опубликованного рейтинговым агентством "Эксперт" по итогам 2022 года, тольяттинская ОЭЗ вошла в тройку лучших площадок, расположенных в зоне до 120 км от центров экономического роста России.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации