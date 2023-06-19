Энергетики сообщили о предстоящих отключениях света с 19 по 27 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

19.06.2023 с 7:00 до 16:00

Челно:Вершинский район

с. Советский Нурлат

с.Краснояриха

с. Воскресенка

19.06.2023 с 09:00 до 17:00

Волжский район

с. Белозерки

п. Подлесный

п. Нур

19.06.2023 с 10:00 до 18:00

Сызранский район

с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)

19.06.2023 с 10:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Васильевка (ул. Пионерская, ул. Специалистов)

19.06.2023 с 09:00 до 13:00

Ставропольский район

с. Верхнее Санчелеево (ул. Советская; ул. Бузыцкого, ул. Красноармейская, ул. Северная)

19.06.2023 с 13:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Верхнее Санчелеево (ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Горького, ул. Чапаева)

19.06.2023 с 08:00 до 16:00

Безенчукский район

пгт Осинки (ул. Полевая, ул. Почтовая, ул. Пушкина, ул. Центральная)

19.06.2023 с 10:00 до 16:00

Большечерниговский район

с. Августовка (ул. Садовая)

19.06.2023 с 9:00 до 17:00

Исаклинский район

п.Пригорки

с.Убейкино

20.06.2023 с 10:00 до 18:00

Сызранский район

с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)

20.06.2023 с 10:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Васильевка (ул. Пионерская, ул. Специалистов)

20.06.2023 с 09:00 до 13:00

Ставропольский район

с. Верхнее Санчелеево (ул. Бузыцкого)

20.06.2023 с 13:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Верхнее Санчелеево (ул. Чапаева)

20.06.2023 с 09:00 до 17:00

Волжский район

с. Верхняя Подстёпновка.

с. Белозерки

п. Подлесный

п. Нур

20.06.2023 с 10:00 до 17:00

Похвистневский район

с.Ср.Ягодное

с.Н.Ягодное

21.06.2023 года с 10:00 до 17:00

Похвистневский район

с.Ср.Ягодное

с.Н.Ягодное

21.06.2023 с 10:00 до 18:00

Сызранский район

с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)

21.06.2023 с 09:00 до 13:00

Ставропольский район

с. Верхнее Санчелеево (ул. Горького)

21.06.2023 с 13:00 до 16:00

Ставропольский район

с. Верхнее Санчелеево (ул. Бузыцкого, ул. Советская)

22.06.2023 с 9:00 до 18:00

Кошкинский район

с. Нижняя Быковка (КФХ Мезенцева, КФХ Лазунина).

п. Графский

д. Киевка

22.06.2023 с 10:00 до 18:00

Сызранский район

с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная);

22.06.2023 с 09:00 до 13:00

Ставропольский район

с. Верхнее Санчелеево (ул. Горького; ул. Чапаева)

22.06.2023 с 10:00 до 14:00

Ставропольский район

с. Ягодное (ул. Полевая, ул. Грачева, ул. Первомайская, ул. Красноармейская, ул. Калинина, ул. Ворошилова, ул. С. Орлова, ул. Советская, ул. Соловьиная, ул. Жигулевская, ул. ОПХ, территория Жеребятьева, ул. Ново:Полевая, ул. Футбольная, ул. Лыжная, ул. Окольная, ул. Орловская, ул. Ярославская, ул. Тверская, проезд С. Орлова, ул. Воскресенская, ул. Александровская, 1:й, 2:й, 3:й, 4:й, 5:й, 6:й, 7:й, 8:й, 9:й, 10:й Александровский пер:к, ул. Западная, ул. Набережная, "Воскресенка", ж. м. "Лесное", "Чистые Пруды")

23.06.2023 с 10:00 до 18:00

Сызранский район

с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)

23.06.2023 с 9:00 до 18:00

Кошкинский район

с. Нижняя Быковка (КФХ Мезенцева, КФХ Лазунина).

п. Графский

д. Киевка

24.06.2023 с 10:00 до 18:00

Сызранский район

с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)

25.06.2023 с 10:00 до 18:00

Сызранский район

с. Уваровка (ул. Лесная, ул. Прибрежная)

26.06.2023 с 09:00 до 17:00

Волжский район

с. Белозерки

п. Подлесный

п. Нур

27.06.2023 с 12:00 до 16:00

Красноярский район

с. Св. поле

д. Висловка

с. Киндяково

с.Ветлянка

с. Колодинка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.