Новикомбанк и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и Роскосмос заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Партнеры будут совместно реализовать стратегически важные проекты по ключевым направлениям российской экономики.
Документ подписал исполнительный директор по финансам Роскосмоса Юрий Поляков и заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.
Предметом соглашения является сотрудничество по направлениям, представляющим взаимный интерес. В первую очередь, речь идет об установлении лимитов на гарантийные операции Госкорпорации и ее организациям, обеспечении финансирования проектов Ростеха в том числе с применением мер господдержки, развитие системы банковского обслуживания для осуществления расчетов.
"Поддержка ключевых отраслей российской экономики — приоритетная задача Новикомбанка. Банк продолжает работать с ракетно-космической отраслью и планомерно развивает сотрудничество с Роскосмосом. Мы надеемся, что за счет своевременного и качественного финансирования предприятия Корпорации смогут реализовать стратегически важные проекты", — рассказала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
"Развитие отношений с банковским сообществом является одной из приоритетных задач. Мы рады расширению партнерства с Новикомбанком по актуальным вопросам", — отметил Юрий Поляков.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
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