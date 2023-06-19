16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"MIXXовать легко!": в Теле2 рассказали о новых сервисах и проектах Новикомбанк и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве Новикомбанк расширяет сотрудничество с Башкирией ВТБ в Самарской области на треть увеличил продажи розничных кредитов ВТБ перезапустил определитель номера на всех клиентов

Экономика и бизнес

Новикомбанк и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и Роскосмос заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Партнеры будут совместно реализовать стратегически важные проекты по ключевым направлениям российской экономики.

Документ подписал исполнительный директор по финансам Роскосмоса Юрий Поляков и заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

Предметом соглашения является сотрудничество по направлениям, представляющим взаимный интерес. В первую очередь, речь идет об установлении лимитов на гарантийные операции Госкорпорации и ее организациям, обеспечении финансирования проектов Ростеха в том числе с применением мер господдержки, развитие системы банковского обслуживания для осуществления расчетов.

"Поддержка ключевых отраслей российской экономики — приоритетная задача Новикомбанка. Банк продолжает работать с ракетно-космической отраслью и планомерно развивает сотрудничество с Роскосмосом. Мы надеемся, что за счет своевременного и качественного финансирования предприятия Корпорации смогут реализовать стратегически важные проекты", — рассказала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

"Развитие отношений с банковским сообществом является одной из приоритетных задач. Мы рады расширению партнерства с Новикомбанком по актуальным вопросам", — отметил Юрий Поляков.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №24

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:21 Продажу имущества KIN.UP тормозят неузаконенные объекты

Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Фото на сайте

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2