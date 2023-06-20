В День памяти и скорби в Самаре создадут "огненную картину войны"

22 июня 2023 года Самарская область в единстве со всей Россией примет участие в мероприятиях, проводимых в рамках Дня памяти и скорби. Жители области станут участниками международных, всероссийских и областных мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о мирных гражданах и солдатах Советского Союза, которые отдали свои жизни ради Победы над фашизмом.

Цель мероприятий — напомнить о важности сохранения мира на Земле и не допустить повторения трагических событий Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Так, в ночь на 22 июня наряду с другими городами трудовой доблести и городами-героями Самарская губерния примет участие в традиционной международной акции "Огненные картины войны".

Именно Самара, в военное время Куйбышев, стала "запасной" столицей страны. Здесь, на самарской земле, ковалась Великая Победа нашего народа.

В преддверии памятного дня на площади Куйбышева в Самаре волонтеры Победы и представители молодежных организаций создадут огненную картину из 35 тысяч свечей, посвященную основным символам Победы, — штурмовик "Ил-2", паровоз "Лебедянка" и Георгиевская лента. Присоединиться к акции могут все желающие.

Работа над огненной картиной начнется уже в 18:00 21 июня с нанесения рисунка, а первые свечи зажгут в 22:30, чтобы к полуночи, с наступлением темноты, в знаковом месте Самары пламя мемориальных свечей оживило образы, связанные с Великой Отечественной войной, символизирующие историю Победы.

Также 22 июня состоится ежегодная всероссийская акция "Свеча памяти". В память о тех, кто отдал жизнь, защищая Родину во время Великой Отечественной войны, участники возложат лампады и цветы к горельефу "Скорбящей Матери-Родине".

Почтить память героев Великой Отечественной войны жители Самарской области смогут, присоединившись к Всероссийской онлайн-акции "Свеча памяти" на сайте деньпамяти.рф. Акция, призванная сохранить историческую память о Великой Победе, продлится до 22 июня.

22 июня на площади Славы состоится молодежная акция единых действий "Перекличка Постов № 1 — Этих дней не смолкнет слава". В День воинской славы воспитанники военно-патриотических объединений Самарской области будут нести почетный караул у горельефа "Скорбящей Матери-Родине".

В 13:15 22 июня (в 12:15 по московскому времени) будет объявлена всероссийская минута молчания. Именно в это время, в 1941 году, жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на страну фашистской Германии и объявили о начале Великой Отечественной войны. Желающие могут присоединиться к участию во всероссийской минуте молчания на площади Славы. Однако акция Памяти не ограничивается конкретной географической точкой. На одну минуту жизнь на территории всей России замирает. Где бы не находились жители страны: в пути, на работе, отдыхе — все могут присоединиться к всероссийской минуте молчания — 22 июня, в 12 часов 15 минут по московскому времени.

Общая минута молчания современной России — это символ несгибаемой воли и мужества нашего народа, не покорившегося фашизму и одержавшего Победу. Символ общей и вечной народной памяти о каждом погибшем и всех жертвах фашизма, символ единения поколений в неприятии агрессии и нацизма, защите общечеловеческих ценностей, воспитания настоящих и будущих поколений в традиции добра и справедливости, ценности мира и дружелюбия.