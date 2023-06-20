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Экономика и бизнес

АО "Транснефть – Приволга" подготовило производственные объекты к работе в пожароопасный период

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионах присутствия АО "Транснефть — Приволга" — Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях и Республике Татарстан — завершена подготовка производственных объектов общества к эксплуатации в пожароопасный период. Получен паспорт готовности.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В зоне прохождения магистральных нефтепроводов проведена работа по расчистке от древесно-кустарниковой растительности на нормативные расстояния линейной части, узлов задвижек, камер пуска-приема средств очистки и диагностики. Специалисты предприятия выполнили обновление минерализованной полосы на территории вокруг 1,8 тыс. объектов линейной части.

Было осмотрено порядка 260 переездов через магистральные трубопроводы для пожарной техники, там, где это было необходимо, — обустроены новые. Большое внимание уделялось проверке траншей и минерализованных полос вдоль охранной зоны магистральных трубопроводов вблизи торфяников.

На всех линейных производственно-диспетчерских и нефтеперекачивающих станциях проведена ревизия и проверка работоспособности систем охлаждения резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, противопожарного водоснабжения, работоспособности пожарных гидрантов и кранов. Большое внимание уделено обеспечению пожарной безопасности энергооборудования, складских комплексов, вспомогательных, подсобных зданий и сооружений.

Выполнено сезонное техническое обслуживание 86 пожарных автомобилей, проверена их укомплектованность оборудованием. Создан резерв противопожарного снаряжения и инвентаря, систем связи и оповещения. Необходимые средства предупреждения и тушения лесных пожаров размещены в пунктах сосредоточения, расположенных вдоль линейной части нефтепроводов. На производственных объектах АО "Транснефть — Приволга" создана 21 группа по тушению лесных пожаров, проведено порядка сорока учебно-тренировочных занятий.

Производится ежедневный мониторинг ситуации на территориях, прилегающих к нефтепроводам и площадочным объектам, в том числе, вдольтрассовый облет и патрулирование территорий мобильными группами.

Мероприятия направлены на обеспечение бесперебойной и безаварийной работы производственной инфраструктуры и предотвращение нештатных ситуаций.

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