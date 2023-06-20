АО "Транснефть – Приволга" подготовило производственные объекты к работе в пожароопасный период

В регионах присутствия АО "Транснефть — Приволга" — Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях и Республике Татарстан — завершена подготовка производственных объектов общества к эксплуатации в пожароопасный период. Получен паспорт готовности.
В зоне прохождения магистральных нефтепроводов проведена работа по расчистке от древесно-кустарниковой растительности на нормативные расстояния линейной части, узлов задвижек, камер пуска-приема средств очистки и диагностики. Специалисты предприятия выполнили обновление минерализованной полосы на территории вокруг 1,8 тыс. объектов линейной части.
Было осмотрено порядка 260 переездов через магистральные трубопроводы для пожарной техники, там, где это было необходимо, — обустроены новые. Большое внимание уделялось проверке траншей и минерализованных полос вдоль охранной зоны магистральных трубопроводов вблизи торфяников.
На всех линейных производственно-диспетчерских и нефтеперекачивающих станциях проведена ревизия и проверка работоспособности систем охлаждения резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, противопожарного водоснабжения, работоспособности пожарных гидрантов и кранов. Большое внимание уделено обеспечению пожарной безопасности энергооборудования, складских комплексов, вспомогательных, подсобных зданий и сооружений.
Выполнено сезонное техническое обслуживание 86 пожарных автомобилей, проверена их укомплектованность оборудованием. Создан резерв противопожарного снаряжения и инвентаря, систем связи и оповещения. Необходимые средства предупреждения и тушения лесных пожаров размещены в пунктах сосредоточения, расположенных вдоль линейной части нефтепроводов. На производственных объектах АО "Транснефть — Приволга" создана 21 группа по тушению лесных пожаров, проведено порядка сорока учебно-тренировочных занятий.
Производится ежедневный мониторинг ситуации на территориях, прилегающих к нефтепроводам и площадочным объектам, в том числе, вдольтрассовый облет и патрулирование территорий мобильными группами.
Мероприятия направлены на обеспечение бесперебойной и безаварийной работы производственной инфраструктуры и предотвращение нештатных ситуаций.
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области