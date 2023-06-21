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Экономика и бизнес

В ТОР "Чапаевск" построят новое производство

ЧАПАЕВСК. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания-инвестор построит новое предприятие по выпуску технической перекиси водорода, которая широко используется, в целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности. В последние годы перекись водорода все шире используется для очистки сточных вод. Инвестиции в проект составят 94,5 млн рублей, также будет создано 22 новых рабочих места.

Очередное соглашение с новым резидентом территории опережающего развития "Чапаевск" подписал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"В настоящее время скорость принятия решений и мобильность бизнеса служат ключевыми факторами на пути к развитию любого предприятия. Способность увидеть возможности, быстро перестроиться и занять высвобождающиеся рыночные ниши - неоспоримые преимущества малого и среднего бизнеса, которые могут стать для них удачным "трамплином", - рассказал Дмитрий Богданов. - Мы предоставим инвесторам любую необходимую помощь для их комфортного пребывания на Самарской земле. Такую задачу ставит перед нами глава региона Дмитрий Азаров".

Стоит отметить, что негативное воздействие на окружающую среду нового предприятия сведено к минимуму, так как создаваемое производство соответствует требованиям экологической безопасности и обеспечит соблюдение природоохранного законодательства.

В настоящее время в федеральный реестр включены 12 резидентов ТОР "Чапаевск" (общий объем инвестиций - 11,6 млрд. рублей, количество создаваемых рабочих мест - 4,2 тысячи). По состоянию на 01.04.2023 резидентами ТОР "Чапаевск" инвестировано 3,5 млрд рублей, создано 1487 рабочих мест, в консолидированный бюджет региона уплачено 37,1 млн рублей.

 

В федеральный реестр резидентов также включены 64 резидента ТОР "Тольятти", еще с одной компанией заключено соглашение, в ближайшее время она будет включена в реестр резидентов ТОР (общий объем инвестиций - 41,1 млрд рублей, 11,3 тысячи новых рабочих мест). Резидентами инвестировано 28,9 млрд рублей, создано 9117 рабочих мест, в консолидированный бюджет Самарской области уплачено 2,1 млрд рублей налогов. Комфортный деловой и инвестиционный климат в регионе формируется благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

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