Тольяттиазот передал химико-технологическому колледжу компьютеры

ТОАЗ передал Тольяттинскому химико-технологическому колледжу (ТХТК) компьютеры и офисное оборудование. Предприятие продолжает развивать материально-техническую базу профессиональных учебных заведений, которые готовят отраслевых специалистов. Об этом сообщает пресс-служба ТОАЗа.

Оснащение необходимой техникой инженерно-технических классов подшефных школ, а также аудиторий ссузов и вузов региона традиционно для ТОАЗа. В рамках благотворительной деятельности предприятие создает условия для реализации программ профессионального образования, а также повышения практической составляющей учебного процесса.

ТХТК готовит техников и технологов в сфере обслуживания и ремонта промышленного оборудования, аналитического контроля химических соединений, а также химических технологий неорганических веществ. Это одни из ключевых профессий сотрудников Тольяттиазота. Во время учебы студенты колледжа имеют возможность стажироваться на промплощадке ТОАЗа, а лучшие выпускники получают предложения о трудоустройстве.

Тольяттиазот также оказал химико-технологическому колледжу грантовую поддержку. ТХТК стал одним из победителей конкурса социальных инициатив "Химия добра", проводимого компанией. Проект учебного заведения "Сетевая лаборатория профнавигации" перекликается с профориентационной программой ТОАЗа "Школа-ссуз/вуз-предприятие" и направлен на проведение ряда мероприятий для школьников 7-9 классов.

В рамках реализации проекта для учащихся разработан специальный курс, основу которого составляют материалы о предприятиях химической промышленности: производственных процессах и технологиях, специфике профессии, мерах поддержки молодых специалистов и социальных корпоративных программах.

"Корпоративная благотворительная программа Тольяттиазота охватывает самые разные области общественной жизни и призвана поддерживать некоммерческие организации региона присутствия, — рассказала начальник управления по подбору, оценке и развитию персонала ПАО "ТОАЗ" Наталья Денисова. — Мы стремимся привлекать на предприятие высококвалифицированных специалистов, которые заинтересованы в построении карьеры на производстве. Именно поэтому профориентация начинается еще со школьной скамьи. Помимо пополнения кадрового состава завода молодыми и перспективными сотрудниками она позволяет снизить уровень миграции молодежи из города и области".