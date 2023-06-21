Тольяттиазот передал химико-технологическому колледжу компьютеры

ТОАЗ передал Тольяттинскому химико-технологическому колледжу (ТХТК) компьютеры и офисное оборудование. Предприятие продолжает развивать материально-техническую базу профессиональных учебных заведений, которые готовят отраслевых специалистов. Об этом сообщает пресс-служба ТОАЗа.
Оснащение необходимой техникой инженерно-технических классов подшефных школ, а также аудиторий ссузов и вузов региона традиционно для ТОАЗа. В рамках благотворительной деятельности предприятие создает условия для реализации программ профессионального образования, а также повышения практической составляющей учебного процесса.
ТХТК готовит техников и технологов в сфере обслуживания и ремонта промышленного оборудования, аналитического контроля химических соединений, а также химических технологий неорганических веществ. Это одни из ключевых профессий сотрудников Тольяттиазота. Во время учебы студенты колледжа имеют возможность стажироваться на промплощадке ТОАЗа, а лучшие выпускники получают предложения о трудоустройстве.
Тольяттиазот также оказал химико-технологическому колледжу грантовую поддержку. ТХТК стал одним из победителей конкурса социальных инициатив "Химия добра", проводимого компанией. Проект учебного заведения "Сетевая лаборатория профнавигации" перекликается с профориентационной программой ТОАЗа "Школа-ссуз/вуз-предприятие" и направлен на проведение ряда мероприятий для школьников 7-9 классов.
В рамках реализации проекта для учащихся разработан специальный курс, основу которого составляют материалы о предприятиях химической промышленности: производственных процессах и технологиях, специфике профессии, мерах поддержки молодых специалистов и социальных корпоративных программах.
"Корпоративная благотворительная программа Тольяттиазота охватывает самые разные области общественной жизни и призвана поддерживать некоммерческие организации региона присутствия, — рассказала начальник управления по подбору, оценке и развитию персонала ПАО "ТОАЗ" Наталья Денисова. — Мы стремимся привлекать на предприятие высококвалифицированных специалистов, которые заинтересованы в построении карьеры на производстве. Именно поэтому профориентация начинается еще со школьной скамьи. Помимо пополнения кадрового состава завода молодыми и перспективными сотрудниками она позволяет снизить уровень миграции молодежи из города и области".
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области