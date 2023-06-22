В Самаре пройдет открытая встреча с местным предпринимателем, запустившим доставку блюд правильного питания по всему городу

28 июня в 19:00 по самарскому времени состоится встреча Клуба предпринимательства StartupSamara, в рамках которой выступит Евгений Васюков, основатель сервиса доставки готовых блюд с рассчитанными КБЖУ. Евгений расскажет, как смог найти инвестора на старте проекта и преодолеть сложности при запуске собственного стартапа.
По данным европейского консалтингового центра DigitalFoodLab, на конец 2022 года общее количество компаний-единорогов (тех, что меньше чем за 10 лет доросли до оценки стоимости в миллиард долларов) среди FoodTech-стартапов достигало 55. Около 32 из них так или иначе связаны с доставкой еды. К тому же в последние годы внимание инвесторов приковывают проекты, которые занимаются поиском альтернативных источников белка и создают "умные фермы", что, в свою очередь, подтверждает давно наметившийся тренд здорового питания.
Проект Евгения Васюкова, компания Will Food, это полностью сбалансированное правильное питание, посчитанное по КБЖУ и прописанное диетологами. Идея открыть собственный бизнес пришла к предпринимателю еще в 2015 году, но на пути ожидало много трудностей. Например, в период пандемии коронавируса бизнес потерял вложенные в него средства, расторгнул отношения с текущим тогда производством и лишился одного из партнеров.
Сейчас в компании налажено собственное производство и насчитывается более 300 постоянных клиентов. По данным на осень 2022 года, оборот компании составил 1 миллион рублей и рентабельность бизнеса в 20-30% оценивается самим основателем как хороший показатель на рынке общественного питания. Год назад команды продала первую франшизу — теперь коллеги также развивают сервис в Нижнем Новгороде.
"Рад поделиться тем, как я сам прошел путь от работника в найме до основателя собственной компании. Знаю не понаслышке, как не хватает поддержки и мудрого совета на старте своего дела. Сейчас мои бизнес стабилен, но так было не всегда. Расскажу, как мне удалось запуститься", — сообщает Евгений Васюков, приглашенный спикер мероприятия.
Встреча Клуба будет полезна студентам, аспирантам, молодым ученым, начинающим предпринимателям, основателям технологических проектов на ранней стадии, а также всем, кто находится в поиске единомышленников для реализации своей бизнес-идеи.
Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке.
Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области