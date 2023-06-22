В Самаре пройдет открытая встреча с местным предпринимателем, запустившим доставку блюд правильного питания по всему городу

28 июня в 19:00 по самарскому времени состоится встреча Клуба предпринимательства StartupSamara, в рамках которой выступит Евгений Васюков, основатель сервиса доставки готовых блюд с рассчитанными КБЖУ. Евгений расскажет, как смог найти инвестора на старте проекта и преодолеть сложности при запуске собственного стартапа.

По данным европейского консалтингового центра DigitalFoodLab, на конец 2022 года общее количество компаний-единорогов (тех, что меньше чем за 10 лет доросли до оценки стоимости в миллиард долларов) среди FoodTech-стартапов достигало 55. Около 32 из них так или иначе связаны с доставкой еды. К тому же в последние годы внимание инвесторов приковывают проекты, которые занимаются поиском альтернативных источников белка и создают "умные фермы", что, в свою очередь, подтверждает давно наметившийся тренд здорового питания.

Проект Евгения Васюкова, компания Will Food, это полностью сбалансированное правильное питание, посчитанное по КБЖУ и прописанное диетологами. Идея открыть собственный бизнес пришла к предпринимателю еще в 2015 году, но на пути ожидало много трудностей. Например, в период пандемии коронавируса бизнес потерял вложенные в него средства, расторгнул отношения с текущим тогда производством и лишился одного из партнеров.

Сейчас в компании налажено собственное производство и насчитывается более 300 постоянных клиентов. По данным на осень 2022 года, оборот компании составил 1 миллион рублей и рентабельность бизнеса в 20-30% оценивается самим основателем как хороший показатель на рынке общественного питания. Год назад команды продала первую франшизу — теперь коллеги также развивают сервис в Нижнем Новгороде.

"Рад поделиться тем, как я сам прошел путь от работника в найме до основателя собственной компании. Знаю не понаслышке, как не хватает поддержки и мудрого совета на старте своего дела. Сейчас мои бизнес стабилен, но так было не всегда. Расскажу, как мне удалось запуститься", — сообщает Евгений Васюков, приглашенный спикер мероприятия.

Встреча Клуба будет полезна студентам, аспирантам, молодым ученым, начинающим предпринимателям, основателям технологических проектов на ранней стадии, а также всем, кто находится в поиске единомышленников для реализации своей бизнес-идеи.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке.

Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.