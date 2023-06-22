"Тольяттиазот" провел ряд мероприятий для молодых специалистов

В преддверии Дня молодежи на ТОАЗе состоялся ряд мероприятий для молодых сотрудников. Одним из центральных событий стал выбор актива Совета молодежи, который будет продолжать развивать молодежную политику "Тольяттиазота" в ближайшие три года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Кроме того, корпоративная команда КВН приняла участие во втором четвертьфинале Молодежной лиги клуба веселых и находчивых, где она встретилась с семью сборными из различных организаций Самарской области. По результатам набранных баллов участники от "Тольяттиазота" вышли в полуфинал. Победителей Молодежной лиги ждет путевка на фестиваль КИВИН-2023 в Сочи.

Работа с начинающими специалистами на предприятии включает в себя несколько направлений: профессиональное, социальное и спортивное. Для быстрой адаптации на производстве действует система наставничества, созданы условия для развития компетенций и карьерного роста, предоставляются возможности для самореализации.

Сотрудники "Тольяттиазота" активно оказывают помощь городу и региону: участвуют в субботниках, ликвидации несанкционированных свалок, посадке деревьев и патрулировании лесов во время пожаров, проводят акции по сбору корма в приюты для бездомных животных. Они также вовлечены в культурно-массовые и спортивные мероприятия.

"Продвижение молодежи Тольяттиазота является частью социальной политики завода, — рассказала председатель Совета молодежи ПАО "ТОАЗ" Евгения Суходеева. —Насыщенная, динамичная и плодотворная корпоративная жизнь — это один из инструментов привлечения молодых специалистов, разделяющих ценности предприятия. Взаимодействие работодателя с молодежью помогает формировать гражданскую позицию подрастающего поколения, осуществлять нравственное и экологическое воспитание, а также совершенствовать их профмастерство и развивать творческие таланты. Абсолютно у каждого нового сотрудника, который пришел работать на ТОАЗ, есть возможность проявить себя, жить ярче и энергичнее".