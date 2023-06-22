"Тольяттиазот" провел ряд мероприятий для молодых специалистов

В преддверии Дня молодежи на ТОАЗе состоялся ряд мероприятий для молодых сотрудников. Одним из центральных событий стал выбор актива Совета молодежи, который будет продолжать развивать молодежную политику "Тольяттиазота" в ближайшие три года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Кроме того, корпоративная команда КВН приняла участие во втором четвертьфинале Молодежной лиги клуба веселых и находчивых, где она встретилась с семью сборными из различных организаций Самарской области. По результатам набранных баллов участники от "Тольяттиазота" вышли в полуфинал. Победителей Молодежной лиги ждет путевка на фестиваль КИВИН-2023 в Сочи.
Работа с начинающими специалистами на предприятии включает в себя несколько направлений: профессиональное, социальное и спортивное. Для быстрой адаптации на производстве действует система наставничества, созданы условия для развития компетенций и карьерного роста, предоставляются возможности для самореализации.
Сотрудники "Тольяттиазота" активно оказывают помощь городу и региону: участвуют в субботниках, ликвидации несанкционированных свалок, посадке деревьев и патрулировании лесов во время пожаров, проводят акции по сбору корма в приюты для бездомных животных. Они также вовлечены в культурно-массовые и спортивные мероприятия.
"Продвижение молодежи Тольяттиазота является частью социальной политики завода, — рассказала председатель Совета молодежи ПАО "ТОАЗ" Евгения Суходеева. —Насыщенная, динамичная и плодотворная корпоративная жизнь — это один из инструментов привлечения молодых специалистов, разделяющих ценности предприятия. Взаимодействие работодателя с молодежью помогает формировать гражданскую позицию подрастающего поколения, осуществлять нравственное и экологическое воспитание, а также совершенствовать их профмастерство и развивать творческие таланты. Абсолютно у каждого нового сотрудника, который пришел работать на ТОАЗ, есть возможность проявить себя, жить ярче и энергичнее".
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области