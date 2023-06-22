В мае показатели продаж бизнеса вернулись к максимальным значениям двухлетней давности

Согласно Индексу RSBI, который в мае составил 53,7 пункта и удерживает уверенные позиции выше нейтральной зоны четвертый месяц подряд, деловая активность малого и среднего бизнеса продолжает демонстрировать устойчивые темпы роста.
Несмотря на то, что компонента Продажи остается в зоне спада, ее рост до максимальных значений, сравнимых с показателями конца лета 2021 года, отражает постепенное улучшение ситуации с фактической выручкой предпринимателей. Компоненты Кадры, Инвестиции и Кредиты незначительно снизились, однако это не повлияло на позиции Индекса — он продолжает удерживать высокие позиции выше нейтральной зоны.
Индекс RSBI с начала года находится в зоне уверенного роста, что говорит о постепенном восстановлении экономики страны и благоприятных условиях для ведения предпринимательской деятельности. В майских данных также отмечена тенденция к заметному росту деловой активности в торговле и микробизнесе, — сегментах, которые больше всего выигрывают от текущего оживления потребительской активности после кризисных настроений прошлого года. Данные Индекса говорят о благоприятных перспективах развития сегмента малого и среднего бизнеса, который способен ускорить адаптацию страны к новым санкционным реалиям.
Изменение индекса по компонентам, в п.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ
Основные тренды
Компонента Продажи поднялась в мае до отметки в 47,4 пункта, что стало максимумом с конца лета 2021 года. Драйвером роста при этом является улучшение оценок фактической реализации, в первую очередь предпринимателями микро- и малого бизнеса.
Доля предпринимателей, отметивших сокращение выручки, оказалась рекордно низкой с осени 2021 года и составила 35%, что на 5 п. п. меньше, чем в апреле. Процент МСБ, отметивший фактическое увеличение сбыта, также вырос за месяц на 2 п. п., до 16%.
Ожидания МСБ в части изменения выручки немного ухудшились: 29% респондентов рассчитывают на увеличение продаж — это на 3 п. п. ниже, чем месяцем ранее. В мае о вероятном сокращении сбыта сообщили 20% опрошенных против 21% в апреле.
Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ
Компонента Кадры немного снизилась после достижения пикового с весны 2021 года уровня из-за ухудшения ожиданий: с 27% до 24% снизился процент предпринимателей, планирующих увеличение кадрового состава. Однако он все равно является достаточно высоким — практически весь 2022 год доля МСП, ожидающих расширение штата, не превышала 22%.
Фактическое состояние найма новых кадров за май изменилось в лучшую сторону. Минимальная за восемь месяцев доля предпринимателей — 17% от общего числа опрошенных, а это улучшение показателя на 2 п. п. за месяц, сообщила о сокращении штата. На уровне выше среднего за последние три года осталась доля МСБ, расширивших штат, таких 12% респондентов.
Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ
Компонента Инвестиции остается самым сильным показателем среди других компонент. Небольшое сокращение Компоненты в мае обусловлено снижением на 1 п. п., до 19% доли МСБ, расширявших свой бизнес.
В части инвестиционных планов ожидания предпринимателей остались позитивными. Лишь 4% МСБ склонны сокращать вложения в бизнес, что является историческим минимумом за все время исследования.
Фактические и ожидаемые инвестиции в компаниях МСБ
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ
Компонента Кредиты в мае демонстрировала доступность финансирования, однако заметно снизилась, опустившись на минимумы с июля прошлого года. Причиной стало сокращение доли удовлетворенного спроса с 27% до 25% за счет снижения до 11% процента предпринимателей, сумевших получить заемные средства. Также ухудшилась ситуация с отказами: доля респондентов, кому кредит не был одобрен, выросла с 9% в апреле до 13% в мае.
Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСП
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, НАФИ
Индекс RSBI по размерам бизнеса
Индекс деловой активности среднего бизнеса снизился с 60,9 до 53,9 пункта. Спад обусловлен более низкими показателями доступности финансирования и меньшей готовностью к дальнейшему расширению бизнеса.
Индекс малого предпринимательства остался на уровне 55,6 пункта, став выше остальных сегментов МСБ. Устойчивость темпов роста деловой активности этого сегмента поддержало улучшение продаж и фактического найма.
Индекс микробизнеса в мае достиг исторического максимума — 52,1 пункта. Впервые за всю историю наблюдений этот сегмент вышел в зону уверенного роста. Толчком к подъему стали высокие показатели продаж и повышение инвестиционной активности.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research, НАФИ
Индекс RSBI по видам деятельности
Майские показатели деловой активности в сфере услуг и производстве, немного снизились, но остались в области активного роста. Наиболее проблемным для обеих сфер, как и для общего RSBI, стало снижение доли удовлетворенного спроса по кредитам. Отметим, что производственные предприятия остаются лидерами по уровню деловой активности за счет сильной кадровой составляющей.
Индекс в сфере торговли, напротив, вырос до 53,7 пункта, достигнув пикового уровня февраля. Драйвером послужило совокупное увеличение фактических показателей всех компонент, а также улучшение ожиданий, отражающее более уверенное восстановление экономической активности.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research, НАФИ
Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону. В майском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1777 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации.
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области