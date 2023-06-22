Новикомбанк начал сотрудничество с одним из ведущих российских судостроительных заводов

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк и Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", входящий в состав Объединенной судостроительной корпорации, подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним стороны намерены наладить взаимовыгодное партнерство в сфере банковского обслуживания. Документ был подписан в ходе Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге.

В рамках взаимодействия Новикомбанк планирует реализовать зарплатный проект в интересах сотрудников судостроительного завода, расположенного в Калининграде. Документ подписали заместитель генерального директора по военно-техническому сотрудничеству ПСЗ "Янтарь" Олег Мостицкий и заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

Став зарплатными клиентами опорного банка Ростеха, работники завода смогут воспользоваться широким спектром программ кредитования на выгодных условиях. Например, оформить потребительский кредит по ставке 14,5%, а ипотечный — по ставке 9,9%. Эти и другие программы будут доступны при оформлении социально-платежной карты (СПК) — флагманского продукта Новикомбанка в розничном бизнесе.

СПК — удобный финансовый инструмент с набором бонусов и привилегий, включая ряд бесплатных услуг. Все выпускаемые для зарплатных клиентов карты имеют статус премиальных и эмитируются Новикомбанком на базе национальной платежной системы "Мир". Снимать наличные можно бесплатно в банкоматах любых банков на территории РФ без ограничений по количеству операций. Более того, следуя Политике в области социальной направленности банковских продуктов, банк постоянно дополняет карту преференциями и акциями.

Планируется, что следующим шагом сотрудничества станет подписание соглашения о присоединении ПЗС "Янтарь" к мотивационной программе "Развитие". Это один из ключевых проектов Новикомбанка, разработанный совместно с акционером — Госкорпорацией Ростех. Участниками программы "Развитие" могут стать сотрудники промышленных предприятий — лидеры производства, им предоставляются специальные льготные условия по ипотеке, а также по образовательному или потребительскому кредитам. Цель — удержать высококвалифицированных специалистов по наиболее востребованным специальностям.

АО "ПСЗ "Янтарь" — одно из старейших предприятий судостроительной отрасли — специализируется на строительстве кораблей с высокой степенью технического насыщения и надежными качественными характеристиками. За 78 лет деятельности со стапелей предприятия сошли более 500 гражданских судов, а также около 170 военных кораблей для отечественного и союзнических ВМФ. Завод отремонтировал более 450 гражданских судов и кораблей ВМФ. В 2008 году предприятие вошло в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК).