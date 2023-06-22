Новикомбанк начал сотрудничество с одним из ведущих российских судостроительных заводов

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк и Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", входящий в состав Объединенной судостроительной корпорации, подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним стороны намерены наладить взаимовыгодное партнерство в сфере банковского обслуживания. Документ был подписан в ходе Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге.
В рамках взаимодействия Новикомбанк планирует реализовать зарплатный проект в интересах сотрудников судостроительного завода, расположенного в Калининграде. Документ подписали заместитель генерального директора по военно-техническому сотрудничеству ПСЗ "Янтарь" Олег Мостицкий и заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.
Став зарплатными клиентами опорного банка Ростеха, работники завода смогут воспользоваться широким спектром программ кредитования на выгодных условиях. Например, оформить потребительский кредит по ставке 14,5%, а ипотечный — по ставке 9,9%. Эти и другие программы будут доступны при оформлении социально-платежной карты (СПК) — флагманского продукта Новикомбанка в розничном бизнесе.
СПК — удобный финансовый инструмент с набором бонусов и привилегий, включая ряд бесплатных услуг. Все выпускаемые для зарплатных клиентов карты имеют статус премиальных и эмитируются Новикомбанком на базе национальной платежной системы "Мир". Снимать наличные можно бесплатно в банкоматах любых банков на территории РФ без ограничений по количеству операций. Более того, следуя Политике в области социальной направленности банковских продуктов, банк постоянно дополняет карту преференциями и акциями.
Планируется, что следующим шагом сотрудничества станет подписание соглашения о присоединении ПЗС "Янтарь" к мотивационной программе "Развитие". Это один из ключевых проектов Новикомбанка, разработанный совместно с акционером — Госкорпорацией Ростех. Участниками программы "Развитие" могут стать сотрудники промышленных предприятий — лидеры производства, им предоставляются специальные льготные условия по ипотеке, а также по образовательному или потребительскому кредитам. Цель — удержать высококвалифицированных специалистов по наиболее востребованным специальностям.
АО "ПСЗ "Янтарь" — одно из старейших предприятий судостроительной отрасли — специализируется на строительстве кораблей с высокой степенью технического насыщения и надежными качественными характеристиками. За 78 лет деятельности со стапелей предприятия сошли более 500 гражданских судов, а также около 170 военных кораблей для отечественного и союзнических ВМФ. Завод отремонтировал более 450 гражданских судов и кораблей ВМФ. В 2008 году предприятие вошло в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК).
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области