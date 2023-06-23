В Самарской области тепловые сети "Т Плюс" проверит робот-диагност

В 2023 году телеуправляемый комплекс обследует свыше 7 км тепловых сетей ПАО "Т Плюс" в Самарской области. Специализированный робот-диагност выполнит поиск дефектов во всех городах присутствия компании — в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани.

Напомним, что диагностический комплекс при обследовании выведенной в ремонт тепловой сети определяет толщину стенок трубы методом магнитографии. Также робот выявляет дает возможность визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов. Он управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 метров теплосети. Данный телеуправляемый комплекс используется Самарским филиалом "Т Плюс" для обследования коммуникаций с 2020 года.

"Использование данного метода диагностики позволяет оценить надежность подземных коммуникаций без масштабных земляных работ и приостановки движения городского транспорта, которые причинили бы неудобства для горожан", — отметил заместитель главного инженера Самарского филиала ПАО "Т Плюс" по тепловым сетям Дмитрий Кожин.

Отметим, что данный метод не заменит традиционный способ проверки тепловых сетей повышенным давлением, известным как гидравлические испытания, и другие методы.