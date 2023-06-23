В Самарской области тепловые сети "Т Плюс" проверит робот-диагност

В 2023 году телеуправляемый комплекс обследует свыше 7 км тепловых сетей ПАО "Т Плюс" в Самарской области. Специализированный робот-диагност выполнит поиск дефектов во всех городах присутствия компании — в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани.
Напомним, что диагностический комплекс при обследовании выведенной в ремонт тепловой сети определяет толщину стенок трубы методом магнитографии. Также робот выявляет дает возможность визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов. Он управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 метров теплосети. Данный телеуправляемый комплекс используется Самарским филиалом "Т Плюс" для обследования коммуникаций с 2020 года.
"Использование данного метода диагностики позволяет оценить надежность подземных коммуникаций без масштабных земляных работ и приостановки движения городского транспорта, которые причинили бы неудобства для горожан", — отметил заместитель главного инженера Самарского филиала ПАО "Т Плюс" по тепловым сетям Дмитрий Кожин.
Отметим, что данный метод не заменит традиционный способ проверки тепловых сетей повышенным давлением, известным как гидравлические испытания, и другие методы.
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области