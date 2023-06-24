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Футбол Спорт

"Крылья Советов" вышли из отпуска

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" вышли из отпуска и начали подготовку к сезону РПЛ 2023/24.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Накануне игроки прошли углубленный медосмотр в клинике спортивной медицины в "Лужниках". Уже сегодня команда собралась на базе и провела первое занятие в межсезонье.

Готовиться к старту сезона "Крылья" будут в Самаре. В рамках сбора запланировано 4 контрольных матча. Два из них пройдут в Самаре 1 июля с "Соколом" и 14 июля против "Урала".

В Москве "Крылья" сыграют 7 июля против "Нефтехимика", а 11 июня в Казани против "Рубина".

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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