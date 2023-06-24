"Крылья Советов" вышли из отпуска

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" вышли из отпуска и начали подготовку к сезону РПЛ 2023/24.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Накануне игроки прошли углубленный медосмотр в клинике спортивной медицины в "Лужниках". Уже сегодня команда собралась на базе и провела первое занятие в межсезонье.
Готовиться к старту сезона "Крылья" будут в Самаре. В рамках сбора запланировано 4 контрольных матча. Два из них пройдут в Самаре 1 июля с "Соколом" и 14 июля против "Урала".
В Москве "Крылья" сыграют 7 июля против "Нефтехимика", а 11 июня в Казани против "Рубина".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?