"Крылья Советов" вышли из отпуска

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" вышли из отпуска и начали подготовку к сезону РПЛ 2023/24.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Накануне игроки прошли углубленный медосмотр в клинике спортивной медицины в "Лужниках". Уже сегодня команда собралась на базе и провела первое занятие в межсезонье.

Готовиться к старту сезона "Крылья" будут в Самаре. В рамках сбора запланировано 4 контрольных матча. Два из них пройдут в Самаре 1 июля с "Соколом" и 14 июля против "Урала".

В Москве "Крылья" сыграют 7 июля против "Нефтехимика", а 11 июня в Казани против "Рубина".