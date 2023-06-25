Женская команда "Крылья Советов" сыграла вничью с "Краснодаром"

В 14 туре женской Суперлиги "Крылья Советов" играли на выезде с "Краснодаром", сообщает официальный сайт клуба.

Краснодарская команда оказывала высокий прессинг с самого начала матча, но "Крылья Советов" хорошо отрабатывали в защите и не давали соперникам забить.

Счет в матче был открыт Софией Ивановой после розыгрыша штрафного удара на 35 минуте. Во второй половине встречи, на 48 минуте "Краснодар" сравнял - 1:1. В оставшееся время никому не удалось изменить счет - ничья.

В рамках Суперлиги следующий матч "Крылья" проведут с казанским "Рубином" 1 июля. Время сообщим дополнительно.