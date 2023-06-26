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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Белозерско-Чубовское нефтяное месторождение Самарской области отмечает юбилей

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С момента открытия Белозерско-Чубовского месторождения нефти прошло уже 65 лет, и запасов в нем, по оценке специалистов АО "Самаранефтегаз", дочернего предприятия НК "Роснефть", хватит на многие годы вперед.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

Белозерско-Чубовское месторождение расположено в Красноярском районе в 45 километрах к северо-востоку от Самары. Нефть была обнаружена здесь в феврале 1957 года во время первого глубинного бурения, которое показало большой потенциал месторождения, и уже в следующем году его взяли в разработку. С этого периода ведется отсчет промышленной добычи нефти в Красноярском районе.

Скважины Белозерско-Чубовского месторождения ежедневно дают около 590 тонн "чёрного золота". Всего с начала разработки добыто 39 миллионов тонн нефти. Оборудование для добычи ценного ресурса работает бесперебойно круглый год благодаря специалистам, которые обслуживают скважины. Они вовремя заметят неисправность и устранят ее.

Валерий Чиров, оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ № 4 АО "Самаранефтегаз" пришел на предприятие в 2006 году и начал работать линейным трубопроводчиком. В 2013 году его направили на Белозерско-Чубовское месторождение. "Моя основная задача заключается в обслуживании скважин, станков-качалок. Мы поддерживаем оборудование, в работоспособном состоянии. Это значит вовремя выявляем и устраняем неисправности, чтобы добыча продолжалась. Условия труда у нас хорошие, коллектив дружный. Да и работа интересная — настоящая мужская", — рассказал Валерий.

Запасы нефти Белозерско-Чубовского месторождения позволяют ежегодно вводить в строй 1-2 скважины. Работы у операторов прибавляется, и это дает уверенность, что у месторождения хорошая перспектива.

В Самарской области несколько крупных источников углеводородов. По объему добычи Белозерско-Чубовское месторождение занимает второе место, уступая по этому показателю лишь Мухановскому месторождению в Кинель-Черкасском районе.

Для поддержания высокого темпа добычи на месторождении постоянно проводятся геолого-технические мероприятия, направленные на увеличение нефтеотдачи пластов. Бурятся новые, а также реконструируются ранее пробуренные скважины, что позволяет максимально эффективно добывать ценное сырье.

Разработкой месторождения занимается ЦДНГ № 4 под руководством начальника цеха Александра Бузулукского. Обслуживает месторождение бригада № 2, в составе которой трудится мастер Алексей Щербаков и другие специалисты. Коллектив стабильный, сработавшийся, четко знающий свои задачи и ответственность, готовый передавать свой опыт новичкам.

Кстати, в нефтяной отрасли карьеру может сделать любой сотрудник, причем быстро. Понятно, что для этого надо проявить себя: быть инициативным, осваивать новые знания и навыки, ставить цели и идти к ним. Артему Ярцеву всего 26 лет, он начал работать нефтяником еще будучи студентом, и уже три года трудится на Белозероско-Чубовском месторождении. "Я устроился сюда работать, когда учился в институте. Сейчас у меня должность помощника мастера. Я занимаюсь распределением техники, введением документации, координацией персонала. В отсутствие мастера я исполняю его обязанности. Мне такая ответственность придает уверенности", — сказал Артем Ярцев.

Когда опытные коллеги, долгие годы работающие в нефтяной отрасли, встречают новичков, они готовы передать им весь свой опыт и знания. И это очень ценно, потому что именно такая трудовая эстафета помогает сохранить культуру производства, а это и регламенты, и коммуникации, и традиции.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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