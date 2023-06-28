Эксперты Консультант плюс поясняют, какие есть варианты вхождения в ООО третьему лицу

На сегодняшний день установлены лишь следующие способы: продажа доли, увеличение уставного капитала, выход участника с передачей доли обществу и последующей продажей доли от общества третьему лицу, дарение доли третьему лицу. Иных способов, к сожалению, не установлено.

А в каком порядке отчуждается доля в ООО по договору дарения? В целом действуйте так же, как и при продаже доли. Но при дарении не нужно соблюдать преимущественное право других участников или общества. При этом нельзя перед продажей доли подарить покупателю ее часть, чтобы обойти преимущественное право участников общества. Если так сделать, то участники в судебном порядке смогут признать договор дарения и купли-продажи единой сделкой по продаже доли и потребовать перевода прав и обязанностей по ней на себя.

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