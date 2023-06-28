Эксперты Консультант плюс поясняют, какие есть варианты вхождения в ООО третьему лицу

На сегодняшний день установлены лишь следующие способы: продажа доли, увеличение уставного капитала, выход участника с передачей доли обществу и последующей продажей доли от общества третьему лицу, дарение доли третьему лицу. Иных способов, к сожалению, не установлено.
А в каком порядке отчуждается доля в ООО по договору дарения? В целом действуйте так же, как и при продаже доли. Но при дарении не нужно соблюдать преимущественное право других участников или общества. При этом нельзя перед продажей доли подарить покупателю ее часть, чтобы обойти преимущественное право участников общества. Если так сделать, то участники в судебном порядке смогут признать договор дарения и купли-продажи единой сделкой по продаже доли и потребовать перевода прав и обязанностей по ней на себя.
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Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.