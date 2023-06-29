Бригада спецназа из Тольятти награждена орденом Кутузова

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 14 июня 2023 года высокой государственной награды — ордена Кутузова — удостоена 3-я отдельная гвардейская Варшавско-Берлинская Краснознаменная орденов Суворова и Жукова бригада специального назначения, дислоцированная в Тольятти.

"Бойцы подразделения буквально с самого первого дня геройски, проявляя отвагу и самоотверженность, выполняют задачи специальной военной операции. Находясь на передовой, постоянно рискуя жизнью, наши земляки доблестно несут службу, оставаясь верными воинской присяге и Отечеству. Эти мужественные парни — истинный пример для каждого из нас. Тольятти гордится вами, наши славные воины!", — сказал глава города Николай Ренц.