Экс-заключенного задержали в связи с убийством свидетеля по его делу

Жуткая история произошла в четверг, 29 июня, в сельском поселении Никитинка Елховского района Самарской области. Рядом с селом обнаружили труп мужчины с множественными огнестрельными ранениями (по предварительным данным, пулевых ранений может быть 22). На место выехали правоохранители, они сейчас выясняют все детали случившегося.

По предварительным данным, произойти могло следующее. Много лет назад за нападение на человека был осужден Евгений Яшков. В суде против него дал показания Сергей Казенов. Тогда подсудимый Яшков пригрозил, что выйдет и убьет его. Угрозу, якобы, не воспринимали всерьез. А Яшков освободился раньше срока, сменил фамилию и поступил на службу в частную военизированную организацию, где получил множество наград.

Недавно он вернулся в Елховский район и, по имеющейся информации, мог расстрелять Казенова из самодельного оружия.

По предварительным данным, труп закопали. Но чуть позже подозреваемого вместе с его товарищем остановили сотрудники ГАИ. Тогда остановленные признались в содеянном и показали, где найти тело — труп откопали. Дальнейшим расследованием должны заниматься сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области.