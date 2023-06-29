Житель Чапаевска убил приятеля отверткой и получил восемь лет колонии

Чапаевский городской суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В феврале 2023 г. местный житель пришел к знакомому на ул. Красноармейскую, чтобы помочь настроить телевизионную антенну. Закончив дела, мужчины решили выпить, а потом поссорились. В итоге хозяин напал на гостя с ножом и отверткой. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Суд приговорил убийцу к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.