Житель Чапаевска убил приятеля отверткой и получил восемь лет колонии

Чапаевский городской суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В феврале 2023 г. местный житель пришел к знакомому на ул. Красноармейскую, чтобы помочь настроить телевизионную антенну. Закончив дела, мужчины решили выпить, а потом поссорились. В итоге хозяин напал на гостя с ножом и отверткой. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Суд приговорил убийцу к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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