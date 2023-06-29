В Самаре солдат-срочник получил 10 лет колонии за сбыт наркотиков в воинской части

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Роману Романову, который служил по призыву в одной из местных воинских частей. Его признали виновным в незаконном сбыте наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе суда.
2 марта 2023 г. Романов сбыл на территории воинской части 5,14 г мефедрона.
Суд приговорил срочника к 10 годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Центральный окружной военный суд в течение 15 суток.
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