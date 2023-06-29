Мобилизованного самарца оштрафовали за хранение наркотиков

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, призванному по мобилизации. Его признали виновным в хранении наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе суда.

Рамиль Упаков проходил службу в одной из самарских воинских частей. 27 апреля он приобрел для личного потребления 1,02 г мефедрона. В тот же день подозреваемого задержала полиция.

Суд назначил Упакову штраф 25 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.