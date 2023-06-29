В Самаре мужчина получил 13 лет колонии за финансирование терроризма

Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор мужчине, которого признали виновным в трех эпизодах финансирования терроризма. Об этом сообщили в суде.
Осужденному назначили 13 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.
Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор мужчине, которого признали виновным в трех эпизодах финансирования терроризма. Об этом сообщили в суде.
Осужденному назначили 13 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.
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Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...