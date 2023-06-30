В Самарской области сотрудника РЖД осудили за смерть подчиненного под поездом

Кинельский районный суд Самарской области вынес приговор сотруднику Кинельской дистанции пути за нарушение требований охраны труда. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В июне 2021 г. замначальника Кинельской дистанции пути отправил работника измерять геометрию пути на участке с ограниченной видимостью и не обеспечил безопасность. В результате рабочий попал под поезд и погиб на месте.

Суд назначил сотруднику РЖД полтора года принудительных работ и на год лишил права заниматься деятельностью, связанной железной дорогой.