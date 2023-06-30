Экс-сотрудник Следственного комитета оспаривает свой приговор за фальсификацию доказательств

Самарский областной суд начал разбираться в материалах дела теперь уже бывшего следователя СК из Кинеля по фамилии Шаньшеров. По информации сайтов судов, жалобу подали адвокаты. Ранее Шаньшеров выслушал обвинительный приговор в Кинельском райсуде по ст. 307 УК РФ (Ложные показание, заключение эксперта, специалиста") и ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств").

Напомним, в производстве следователя из Кинеля было уголовное дело по обвинению гражданина Подгорнова в особо тяжком преступлении. Предполагается, что следователь в своем служебном кабинете составил протокол осмотра места происшествия, внес в него ложные сведения и подделал подпись свидетельницы Подгорновой.

С Подгорновым же произошло примерно следующее. К нему на Хэллоуин пришел пьяный и избитый знакомый. Подгорнов дал ему подзатыльник за то, что он шумел, а потом пошел в магазин. Когда вернулся домой — приятель был уже мертв. Подгорнов утверждал, что его обвинили в смерти знакомого несправедливо, и даже жаловался, будто на него давили (в том числе оказывали физическое воздействие) правоохранители, чтобы сознался.

Позже следователь предъявил Подгорнову обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но в суде возникли проблемы с доказательствами. Например, соседи заявили, что не слышали шума. Притом что труп, обнаруженный на кухне Подгорнова, имел множественные травмы. Избавиться от тела мужчина тоже не пытался. Он дождался "скорой помощи", правоохранителей и сотрудников ритуального агентства. Работники "скорой" и все, кто видел Подгорнова в тот день, говорили, что на нем не было синяков, крови или каких-то еще следов драки. В итоге представитель прокуратуры в суде просил переквалифицировать действия обвиняемого.

В решении суда по делу Подгорнова также указано, что следователь не провел необходимого осмотра места происшествия с фотофиксацией.

Как сообщил журналисту Волга Ньюс адвокат Шаньшерова Михаил Казбан, несмотря на обвинительный приговор, бывшему сотруднику СК не дали реального срока. Но сам факт обвинительного приговора Шаньшеров оспаривает — он не признает вину. От дальнейших комментариев адвокат отказался.

Разбирается в материалах в отношении Шаньшерова суд Самарской области с 15 июня.