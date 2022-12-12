В Самарской области экс-следователя СК отправили под суд за фальсификацию доказательств

Кинельский районный суд Самарской области разбирается в уголовном деле теперь уже бывшего следователя Следственного комитета по фамилии Шаньшеров. Его обвинили в фальсификации доказательств по уголовному делу.
Напомним, в производстве следователя из Кинеля было уголовное дело по обвинению гражданина Подгорнова в особо тяжком преступлении. Предполагается, что следователь в своем служебном кабинете составил протокол осмотра места происшествия, внес в него ложные сведения и подделал подпись свидетельницы Подгорновой.
С Подгорновым же произошло примерно следующее. К нему на Хэллоуин пришел пьяный и избитый знакомый. Подгорнов дал ему подзатыльник за то, что он шумел, а потом пошел в магазин. Когда вернулся домой — приятель был уже мертв. Подгорнов утверждал, что его обвинили в смерти знакомого несправедливо, и даже жаловался, будто на него давили (в том числе оказывали физическое воздействие) правоохранители — чтобы сознался. Позже следователь предъявил Подгорному обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но в суде возникли проблемы с доказательствами. Например, соседи заявили, что не слышали шума. Притом что труп, который обнаружили на кухне Подгорнова, был со множественными травмами. Избавиться от тела мужчина тоже не пытался. Он дождался "скорой помощи", правоохранителей и сотрудников ритуального агентства. Работники "скорой" и все, кто видели Подгорнова в этот день, говорили, что на нем не было синяков, крови или каких-то еще следов драки. В итоге представитель прокуратуры в суде просил переквалифицировать действия обвиняемого.
"Основанием для переквалификации государственным обвинителем действий Подгорнова с обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего на умышленное причинение им же легкого вреда здоровью послужили полученные по делу доказательства, свидетельствующие о том, что примененное в отношении потерпевшего Подгорновым насилие повлекло за собой лишь легкий вред здоровью потерпевшего и действия Подгорнова в прямой причинно-следственной связью с его смертью не состоят", — значится в приговоре.
Кроме того, суд отметил и странности с составлением документов следствия.
"Суд не может согласиться с данными, изложенными в протоколе осмотра места происшествия, считает недопустимыми для принятия в качестве доказательств, время его составления. Он был проведен без видеофиксации, без понятых, что лишило суд возможности проверить изложенные в нем обстоятельства, не только прибытия следователя Шаньшерова на место обнаружения трупа и, следовательно, в части времени проведения осмотра места происшествия следователем Шаньшеровым, лиц, участвующих при осмотре места происшествия, и действий, которые проводил следователь при осмотре места происшествия, в том числе и трупа, а также его действия при установлении характера изменения трупных пятен и времени их восстановления, без участия судебно-медицинского эксперта, без использования секундомера, иного предмета считывающего время, а путем счета "1,2.3 и т.д". Это позволяет суду сделать вывод, что данные действия следователем не проводились", — указал суд.
В итоге Подгорнова оштрафовали на 35 тыс. рублей. А в отношении Шаньшерова по материалам ФСБ в Следственном комитете возбудили уголовные дела по статьям УК РФ 303 ("Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности") и 307 ("Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод"). Бывшему следователю теперь самому грозит реальное лишение свободы. Как сообщили в суде, предполагается, что гособвинитель запросит ему наказание в конце декабря или в январе 2023 года.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.