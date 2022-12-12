В Самарской области экс-следователя СК отправили под суд за фальсификацию доказательств

Кинельский районный суд Самарской области разбирается в уголовном деле теперь уже бывшего следователя Следственного комитета по фамилии Шаньшеров. Его обвинили в фальсификации доказательств по уголовному делу.

Напомним, в производстве следователя из Кинеля было уголовное дело по обвинению гражданина Подгорнова в особо тяжком преступлении. Предполагается, что следователь в своем служебном кабинете составил протокол осмотра места происшествия, внес в него ложные сведения и подделал подпись свидетельницы Подгорновой.

С Подгорновым же произошло примерно следующее. К нему на Хэллоуин пришел пьяный и избитый знакомый. Подгорнов дал ему подзатыльник за то, что он шумел, а потом пошел в магазин. Когда вернулся домой — приятель был уже мертв. Подгорнов утверждал, что его обвинили в смерти знакомого несправедливо, и даже жаловался, будто на него давили (в том числе оказывали физическое воздействие) правоохранители — чтобы сознался. Позже следователь предъявил Подгорному обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но в суде возникли проблемы с доказательствами. Например, соседи заявили, что не слышали шума. Притом что труп, который обнаружили на кухне Подгорнова, был со множественными травмами. Избавиться от тела мужчина тоже не пытался. Он дождался "скорой помощи", правоохранителей и сотрудников ритуального агентства. Работники "скорой" и все, кто видели Подгорнова в этот день, говорили, что на нем не было синяков, крови или каких-то еще следов драки. В итоге представитель прокуратуры в суде просил переквалифицировать действия обвиняемого.

"Основанием для переквалификации государственным обвинителем действий Подгорнова с обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего на умышленное причинение им же легкого вреда здоровью послужили полученные по делу доказательства, свидетельствующие о том, что примененное в отношении потерпевшего Подгорновым насилие повлекло за собой лишь легкий вред здоровью потерпевшего и действия Подгорнова в прямой причинно-следственной связью с его смертью не состоят", — значится в приговоре.

Кроме того, суд отметил и странности с составлением документов следствия.

"Суд не может согласиться с данными, изложенными в протоколе осмотра места происшествия, считает недопустимыми для принятия в качестве доказательств, время его составления. Он был проведен без видеофиксации, без понятых, что лишило суд возможности проверить изложенные в нем обстоятельства, не только прибытия следователя Шаньшерова на место обнаружения трупа и, следовательно, в части времени проведения осмотра места происшествия следователем Шаньшеровым, лиц, участвующих при осмотре места происшествия, и действий, которые проводил следователь при осмотре места происшествия, в том числе и трупа, а также его действия при установлении характера изменения трупных пятен и времени их восстановления, без участия судебно-медицинского эксперта, без использования секундомера, иного предмета считывающего время, а путем счета "1,2.3 и т.д". Это позволяет суду сделать вывод, что данные действия следователем не проводились", — указал суд.

В итоге Подгорнова оштрафовали на 35 тыс. рублей. А в отношении Шаньшерова по материалам ФСБ в Следственном комитете возбудили уголовные дела по статьям УК РФ 303 ("Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности") и 307 ("Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод"). Бывшему следователю теперь самому грозит реальное лишение свободы. Как сообщили в суде, предполагается, что гособвинитель запросит ему наказание в конце декабря или в январе 2023 года.