Самарец устроил дома нарколабораторию и получил больше 16 лет колонии

Самарский областной суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в производстве наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
С августа 2021 г. по март 2022 г. самарец организовал в своем доме в Красноярском районе нарколабораторию. Когда к мужчине нагрянули полицейские, они нашли в погребе более 37 кг расфасованных наркотиков.
Суд назначил самарцу 16 лет и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...