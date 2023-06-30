Самарец устроил дома нарколабораторию и получил больше 16 лет колонии

Самарский областной суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в производстве наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С августа 2021 г. по март 2022 г. самарец организовал в своем доме в Красноярском районе нарколабораторию. Когда к мужчине нагрянули полицейские, они нашли в погребе более 37 кг расфасованных наркотиков.

Суд назначил самарцу 16 лет и три месяца лишения свободы в колонии строгого режима.