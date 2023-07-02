В Жигулевске осужден мужчина, убивший случайного знакомого топором

В Жигулевске вынесен приговор 30-летнему жителю местному жителю, которого обвиняли в убийстве и краже, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

10 октября 2022 г. в районе с. Лопатино Ставропольского района обнаружено тело 71-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных ран головы. По подозрению в совершении преступления был задержан житель близлежащего дачного массива. В ходе допроса мужчина пояснил следователям, что познакомился с погибшим в день произошедшего во время совместной рыбалки и распития спиртных напитков.

В ходе разговора между мужчинами произошла ссора, после которой осужденный ушел домой. Однако через некоторое время он вновь встретился с погибшим, на фоне взаимных оскорблений между мужчинами возникла ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта осужденный нанес оппоненту несколько ударов топором по голове, после чего покинул место происшествия, забрав телефон и велосипед погибшего, который впоследствии выкинул в озеро.

Судом мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.