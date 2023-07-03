Прогулки со смыслом: открытие выставки Валерии Александровой "Первоэлементы"

Валерия Александрова — междисциплинарная художница, участница творческого объединения PARAZIT, персональных и групповых выставок в России и за рубежом. В область художественных интересов Валерии входят walking-art, личные истории, память, мифы, ритуалы. С 1 июля в "Нулевой комнате" открылась её выставка "Певроэлементы" — удивительный рассказ художницы о путешествии по городу. Вымышленная комната подводного царя Волги, алтарь "окаменелостей", дом-рубашка и знойный мираж в окне — элементы, формирующие ситуативную игру с городским пространством и общее сопереживание с местом. Это стоит увидеть.

Выставка "Первоэлементы", открывшаяся в "Нулевой Комнате" - результат собственного проекта Валерии "Городские walking-практики", в рамках которого она прошла пешим маршрутом непарадные кварталы города. За четыре дня художница сделала 70 833 шага.

В основе четырех прогулок — четыре стихии: огонь, вода, земля и воздух. Интуитивно для каждого элемента были выбраны отдельные маршруты: от мельницы Бобермана до Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина (вода), от лыжной базы "Чайка" до Вертолётной площадки (воздух), от храма Пресвятого Сердца Иисуса до парка им. Ю. Гагарина (огонь), от Хлебной площади до городского кладбища (земля). А сложность и одновременно прелесть в создании художественных образов таким способом заключается в непредсказуемости результата.

"Walking art — это всегда самостоятельное искусство. Ты можешь проходить несколько месяцев, сделать фотографии, и это будет ок. Или не сделать ни одной фотографии, и это также будет искусство. Прелесть walking`а как раз в самотерапии. Это самая честная обратная связь. Когда ты начинаешь взаимодействовать с пространством ты, во-первых, никогда не знаешь что тебя ждет, а во-вторых, когда начинаешь смотреть на какие-то вещи, которые тебе попадаются, ты можешь отслеживать своё состояние. Поэтому во время прогулки обращайте внимание на знаки, наше подсознание может намного больше, чем нам кажется", — объяснила принцип практики Валерия Александрова.

Во время открытия выставки художница лично провела посетителей по каждому из маршрутов, объяснив скрытый смысл всех отправных точек. Мельница Бобермана ассоциируется со сказкой Александра Афанасьева про Морского царя и Василису Премудрую. Поэтому часть выставки, посвященная водному элементу, начинается с кровати-раскладушки, рядом с которой на стене висит портрет подводного правителя. Далее следует занимательная композиция: в обычном аквариуме плавают модели панельных домов из картона. Их участь — опуститься на дно и превратиться в труху. Так Валерия передала старую самарскую страшилку, что в 2012 году город должен был уйти под воду. К счастью, этого не произошло, а байка ещё осталась в памяти.

"Воздушный" маршрут начался с лыжной базы "Чайка". В композиции "Мираж", художница применила свою любимую технику наслаивания. Получается интересный объект, элементы в котором можно рассматривать как по отдельности, так и вместе, при этом не теряя художественного смысла. Рядом с миражом развиваются флаги из целлофана. Если найти нужный ракурс, то в одном из прозрачных полотен можно разглядеть человеческий профиль с массивным носом. Сразу вспоминается выражение: "Держать нос по ветру".

Прогулка, посвященная стихии огня, оказалась самой продолжительной - заняла почти треть от всего пройденного расстояния. Огонь ассоциируется у художницы с теплом, домашним уютом, любовью и горячим хлебом из печи. Поэтому основным экспонатом стала "Мама-печь", в середине которой установлена нагревательная панель. Ничто не согревает так, как любовь матери, но лучше экспонат рукой не трогать.

Земля всё даёт для жизни и всё после её конца забирает. Именно маршрут земли стал завершающим в пространственном дневнике художницы. От Хлебной площади и до городского кладбища — этот путь, как признается сама Валерия, был самым тяжелым для неё, ведь напомнил о конечности всего в мире. Бабушкины тапочки, безымянные могилы, а в центре "Дом-рубашка", из которого, как корни, выползают провода. Природа и человек будут всегда связаны, так как свои начало и конец они берут из земли.

Многослойный характер выставки сочетает в себе найденные объекты и дополнительные материалы, где каждая работа отражает в себе отдельную путевую заметку. Через взаимное представление физических восприятий и встреч с пространством зритель создает свою собственную авторскую мифологию, получая представление о городе не только своими глазами, но и через взгляд другого.

Walking art это в первую очередь про личный опыт восприятия. Чтобы проникнуться, нужно увидеть и прочувствовать самому. И выставка "Первоэлементы" — прекрасная возможность попробовать новую практику. К тому же до 22 июля вход на неё свободный.