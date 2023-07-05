"Бил за мать?": появились новые данные об убийстве свидетеля по уголовному делу военного

Правоохранители сообщили новые подробности громкого убийства в Елховском районе Самарской области. Как стало известно, подозреваемый попал за решетку в юные годы, когда его девушка была беременна.

Напомним, история произошла в сельском поселении Никитинка. Ранее сообщалось, что, по версии следствия, произошло примерно следующее. Много лет назад за нападение на человека был осужден Евгений Яшков. В суде против него дал показания Сергей Казенов. Тогда подсудимый Яшков пригрозил, что выйдет и убьет его. Угрозу якобы не восприняли всерьез. А Яшков освободился раньше срока и поступил на службу в частную военизированную организацию, где получил множество наград. Недавно он вернулся в Елховский район уже под другой фамилией и, по имеющейся информации, мог расстрелять Казенова из самодельного оружия.

Как сообщают источники "Волга Ньюс" в правоохранительных органах, Яшкову было около 19 лет когда он впервые оказался за решеткой. Предполагается, что незадолго до этого один из соседей был должен его матери существенную по тем временам сумму денег и не отдавал. Евгений пришел к мужчине и просил отдать долг. Произошла ссора и Яшков стал бить оппонента. Преступление квалифицировали как разбой и районный суд отправил парня на несколько лет за решетку. Но на этом история не закончилась. За решеткой на Яшкова напали трое "сидельцев". И он забил их до смерти. После этого парню дали гораздо больший срок. Недавно он освободился раньше срока, отправившись на службу. Там мужчина дослужился до командира подразделения, получил госнаграды. Освободившись со службы он уехал в другой город. Стал жить с новой женщиной, под новой фамилией, но якобы мысль о первом обидчике не давала покоя. Он взял травматический пистолет, переделал его под огнестрельный и поехал в Елховский район. Заранее вырыл яму и разузнал, где живет обидчик. Дальше, считают правоохранители, он привез мужчину к яме, заставил залезть в нее и извиниться. А затем расстрелял — зафиксировано 22 ранения. После этого Евгений уехал с товарищем. Но их остановили сотрудники ГИБДД. Предварительно, мужчина во всем сознался. По мнению Евгения, у него, его первой девушки и их сына оказалась сломана вся жизнь.

С другой стороны, сын убитого Сергея Казеного уже выступил в СМИ и сообщил, что изначально Евгений избил всю его семью, поскольку хотел ограбить. Мол, досталось даже младшему Казеному, который тогда был ребенком.

Сейчас по факту последнего убийства возбуждено уголовное дело. Работу по нему проводят и полицейские, и сотрудники Следственного комитета. Все детали произошедшего еще устанавливаются.