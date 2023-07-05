Власти Самары объявили аукцион на развитие 12 га земли в Кировском районе

Администрация Самары опубликовала распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии двух несмежных территорий в Кировском районе. Общая площадь участков — около 12,6 га.
Первая территория — в границах улиц Советской, Нагорной, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров площадью 11,33 га; вторая — в границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской, внутридворового проезда площадью 1,27 га.
В общей сложности на обоих участках под снос подпадают 30 аварийных домов.
Начальная цена предмета аукциона — 8,93 млн рублей. Шаг — 446, 6 тыс. рублей.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?