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Власти Самары объявили аукцион на развитие 12 га земли в Кировском районе

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары опубликовала распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии двух несмежных территорий в Кировском районе. Общая площадь участков — около 12,6 га.

Первая территория — в границах улиц Советской, Нагорной, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров площадью 11,33 га; вторая — в границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской, внутридворового проезда площадью 1,27 га.

В общей сложности на обоих участках под снос подпадают 30 аварийных домов.

Начальная цена предмета аукциона — 8,93 млн рублей. Шаг — 446, 6 тыс. рублей.

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