Запуск детской линейки молочных продуктов популярного в Поволжье бренда "Пестравка" — одно из наиболее интересных и знаковых событий регионального продовольственного рынка в этом году. Об особенностях работы в новом сегменте и о других новинках торговой марки интервью директора Пестравского маслозавода (АМП "Дамол") Николая Астафурова. На возглавляемом им предприятии выпускается большая часть новых продуктов.

— Торговой марке "Пестравка" больше 20 лет, а детские продукты появились в ее ассортименте только сейчас. Почему не раньше?

— По большому счету запуск детской линейки — ответ на запрос потребителей. Нас ни один год спрашивали: "А почему не делаете молочку для детей? Мы бы с удовольствием покупали такие продукты, потому что доверяем "Пестравке". Причем часть этих мам говорила, что кормит детей нашими продуктами, понимая, что для ребенка лет с двух-трех, не имеющего каких-то специфических проблем со здоровьем, они и безопасны, и полезны. Но детям порой неинтересны обычные продукты, им нужны другие вкусы и, конечно же, им хочется есть и пить то, что создано специально для них. Поэтому для детских молочных продуктов придуман отдельный персонаж — теленок. Его изображение будет на всех детских продуктах вместо привычного логотипа "Пестравки", хотя и название бренда на плашке сверху тоже останется как гарантия качества. И дизайн у этих продуктов такой, чтобы дети понимали: это вам и только вам, хотя и маму с папой, и даже бабушку с дедушкой угостить можно.

— Какие продукты входят в детскую линейку сейчас?

— Сейчас у "Пестравки" два продукта, по упаковке которых сразу понятно: это для наших самых важных потребителей. Мы — Пестравский маслозавод — выпускаем для ребят от 3 лет и старше три вкуса йогуртов: клубничный пломбир, малина-печенье и банан с карамелью. Их по итогам дегустаций отобрали мальчики и девочки из Самары. Со временем вкусы, скорее всего, будут ротироваться и дополняться новыми. К слову, замечу, что эти йогурты изготовлены из натурального (на другом не работаем) молока с лучших ферм Самарской и Ульяновской областей, а также Татарстана. Они обогащены витамином D3 и кальцием. Многочисленные дегустации с участием детей и родителей показали: продукт получился очень достойным. А благодаря современным технологиям производства он может храниться без ущерба качеству и вкусу до 25 суток. Новинку фасуем в 180-граммовые белые пластиковые бутылочки с ярким дизайном, который, насколько знаю, также пришелся по душе ребятам.

А вот мороженое "Пестравка" с популярными среди детей вкусами появилось в продаже буквально на днях. Оно выпускается из молока и сливок также с проверенных ферм с добавлением только натуральных фруктово-ягодных наполнителей. И этот продукт также можно узнать по персонажу. Если на иллюстрациях наших бутылочек с йогуртами он путешествует (летает на самолете из клубники, плавает на лодке из банана, катается на машине из малины), на упаковках с мороженым — играет в прятки. Там забияка-теленок выглядывает из-за глазированного двухцветного сахарного рожка с пломбиром "Попкорн", из-за клубничного и бананового эскимо "Бабл гам" и "Баноффи". Коллеги также выбирали вкусы, ориентируясь на детей-экспертов. Кстати, замечу, этим летом в линейке мороженого "Пестравка", а его уже более 20 видов, появятся четыре вида премиального мороженого с изысканными вкусами.

— А молочные коктейли, которые с апреля выпускает Пестравский маслозавод, — это тоже детский продукт?

— Они для всех. Если обратили внимание, там привычное "взрослое" оформление. Эти коктейли охотно пьют и дети, и взрослые. Но вы правы: ребятишки, по нашей информации, полюбили напитки. Пока на основе ультрапастеризованного молока делаем три варианта коктейлей: клубничный, шоколадный и ванильный. Получаем только восторженные отзывы по этому продукту. Все сходятся в одном: понять, какой коктейль лучше, невозможно — все очень вкусные. О запуске коктейлей также думали давно, реализации проекта способствовало приобретение два года назад фасовочной линии Tetra Brik Aseptic Square. Напитки разливаем в картонные коробки тетра-пак, и они могут храниться до 120 суток, что позволяет продавать новинку далеко за пределами региона.

— В мае в продаже появились новые сывороточные напитки "Фрешмикс" от "Пестравки". Судя по оформлению 900-граммовых ПЭТ-бутылок, это взрослый продукт. Насколько охотно самарцы пьют сыворотки?

— Для начала скажу несколько слов про сыворотки. Это не самый привычный для потребителя напиток. Мы его получаем при переработке цельного молока в творог или сыр. Продукт уникальный — содержащий более 200 полезных для человека ингредиентов, в частности, витамины A, C, B1, B2, B6 и B12, а также 80% минеральных веществ молока, таких, как Ca, Fe, Mg, P, K, Na, Zn, Cu, Mn и Se. Не многие знают, но сыворотки еще и источник необходимого для здоровья человека белка. И именно на основе сыворотки готовим фрешмиксы. Они для всех. Знаю, что их охотно пьют и дети, и взрослые как альтернативу сокам и другим не всегда полезным напиткам. Планируя выпуск новинки, исходили из того, что в последние годы, согласно данным исследователей продовольственного рынка, популярность и, соответственно, продажи, молочных сывороток растут. Так, по оценке экспертов Euromonitor, их рынок только в России с 2017 до 2022 года увеличится на 6,8%. И эта тенденция, по мнению аналитиков, продолжится: людям нравятся здоровые альтернативы привычным продуктам. Сыворотки делаем с добавлением фруктовых соков, однако содержание сахара в них небольшое. Запуск линейки фрешмиксов год назад стал для нас первым опытом работы в категории Fresh.

— А какая доля молочного рынка приходится именно на детские продукты? Каковы современные тренды этого рынка?

— По оценкам экспертов международной исследовательской компании GFK Rus, мировой рынок детского молочного питания без учета детских молочных смесей ежегодно растет в среднем на 7%. Думаю, в России цифры примерно такие же. Речь, подчеркну, про продукты для детей от 3 лет, до этого возраста питание все-таки немного другое. На мой взгляд, это растущий сегмент рынка. Среди трендов в первую очередь качество и безопасность, использование только натуральных ингредиентов, оптимальная цена в среднем сегменте, удобство в использовании и интересные вкусовые сочетания. И это все про наши детские и не только, кстати, детские продукты.

— С каким потребителем интереснее работать — с детьми или взрослыми?

— Даже работая над детской линейкой, мы ориентируемся не только на маленьких потребителей. Тут скорее срабатывает правило "ребенок выбирает, мама одобряет". Поэтому дизайн этих продуктов, он, конечно, игровой и сделан для детей, а вот качество у такое, что ни одна самая строгая мама или бабушка не придерется. Нам очень нравится этот проект, хотя и о продуктах для взрослых не забываем. И новинки готовим в будущем и для взрослых, и для детей. Но с последними работать интереснее. Это в какой-то мере более творческая, если можно так выразиться, деятельность: маркетологи экспериментируют с дизайнами, мы — со вкусами. И с волнением ждем обратной связи: угадали ли? Пока, судя по первым откликам и продажам, наши продукты привередам-ребятишкам и их родителям нравятся.