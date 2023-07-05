Москвича и уфимца осудили в Самаре за ограбление салона связи

В Самарской области суд вынес приговор жителям Москвы и Уфы, которых признали виновными в разбое в салоне сотовой связи. Об этом сообщает ГУ МВД.

В марте 2022 г. мужчины, которые были в Самаре проездом, напали на сотрудника салона связи. Угрожая гранатой, они ворвались в офис и заставили продавца отдать все наличные, а также телефоны с витрины и скрылись. Сумма ущерба превысила 457 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска отследили злоумышленников до места, где один из них переоделся и выкинул свои вещи. На них правоохранители обнаружили ДНК преступника и нашли мужчину по федеральной базе данных — это был 34-летний ранее судимый москвич. Дома у него изъяли украденные телефоны.

В итоге Советский районный суд Самары приговорил 35-летнего жителя столицы к четырем годам и 11 месяцам, а 34-летнего уфимца — к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.