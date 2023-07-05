Энергетики сообщили о предстоящих отключениях света с 5 по 14 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
05.07.2023 с 10-00 до 17-00
Сызранский район
с. Демидовка (ул. Центральная, ул. Лесная)
с. Ерик
05.07.2023 с 09-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Кирилловка
с. Ермаково
05.07.2023 года с 09-00 до 16-00
г. о. Новокуйбышевск
п. Семеновка (ул. Степная)
06.07.2023 с 09-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Новая Бинарадка
06.07.2023 с 09-00 до 13-00
Волжский район
с. Торновое (ул. Кооперативная д. 5-29,33 9Нечетная сторона)
06.07.2023 с 13-00 до 17-00
Волжский район
с. Торновое (ул. Кооперативная д. 31, ул. Некрасовская д. 24-28 (четная сторона), 29-39(нечетная сторона), ул. Полевая д. 2, 8-14(четная сторона) ул. Некрасовская д. 2-22 (четная сторона), 11-23(нечетная сторона)
06.07.2023 с 09-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Ермаково
06.07.2023 с 9-00 до 15-00
Кошкинский район
с. Юреево
06.07.2023 с 10-00 до 16-00
Кошкинский район
с. Ст. Фейзулово
06.07.2023 с 11-00 до 17-00
Кошкинский район
с. Степная Шентала
06.07.2023 с 12-00 до 18-00
Кошкинский район
с. Алексеевка
06.07.2023 с 13-00 до 14-00
Красноярский район
с. Красный Яр (ул.Придорожная, Липовая, Рябиновая, Кленовая, Березовая, Вязова)
06.07.2023 с 19-00 до 14-00
Красноярский район
п. Восточный
06.07.2023 с 9-00 до 10-00
Волжский район
с. Курумоч (ул.Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная, Рабочая, Максима Горького, Школьная, Полевая)
06.07.2023 с 8-00 до 16-00
Елховский район
с. Вязовка
с. Мордвинка
п. Подсолнечный
п. Шабановка
с. Красные дома
п. Федоровка
п. Павловка
п. Константиновка
с. Булькуновка
07.07.2023 с 12-00 до 16-00
Красноярский район
с.Калмыковка
с. Потаповка
П.Лужки
п.Лопатино
с.Конезавод
07.07.2023 с 8-00 до 1600
Челно-Вершинский район
Советский Нурдат
Воскресенка
Краснояриха
Чистовка
Ермоловка
07.07.2023 с 12-00 до 15-00
Красноярский район
с. Б. Раковка
п. Калмыковка
с. Потаповка
п. Лужки
с. Конезавод
п. Лопатино
07.07.2023 с 10-00 до 15-00
Красноярский район
с. Малая Царевщина (ул. Еловая, Овражная, Офицерская, Дорожная)
07.07.2023 с 09-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Ермаково
07.07.2023 года с 09-00 до 13-00
Волжский район
с. Торновое (ул. Кооперативная д. 4-32 (четная сторона), ул. Ново-Садовая д. 2,4,6(четная сторона), 1-7(нечетная сторона), ул. Садовая д. 1-27(нечетная сторона));
10.07.2023 с 9 00 до 16 00
Челно-Вершинский район
с. Старое Аделяково
п. Пролетарий
14.07.2023 с 11-00 до 15-00
Красноярский район
с. Хилково
п. Малиновка
п. Вулкан
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей