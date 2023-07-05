Энергетики сообщили о предстоящих отключениях света с 5 по 14 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

05.07.2023 с 10-00 до 17-00

Сызранский район

с. Демидовка (ул. Центральная, ул. Лесная)

с. Ерик

05.07.2023 с 09-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Кирилловка

с. Ермаково

05.07.2023 года с 09-00 до 16-00

г. о. Новокуйбышевск

п. Семеновка (ул. Степная)

06.07.2023 с 09-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Новая Бинарадка

06.07.2023 с 09-00 до 13-00

Волжский район

с. Торновое (ул. Кооперативная д. 5-29,33 9Нечетная сторона)

06.07.2023 с 13-00 до 17-00

Волжский район

с. Торновое (ул. Кооперативная д. 31, ул. Некрасовская д. 24-28 (четная сторона), 29-39(нечетная сторона), ул. Полевая д. 2, 8-14(четная сторона) ул. Некрасовская д. 2-22 (четная сторона), 11-23(нечетная сторона)

06.07.2023 с 09-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Ермаково

06.07.2023 с 9-00 до 15-00

Кошкинский район

с. Юреево

06.07.2023 с 10-00 до 16-00

Кошкинский район

с. Ст. Фейзулово

06.07.2023 с 11-00 до 17-00

Кошкинский район

с. Степная Шентала

06.07.2023 с 12-00 до 18-00

Кошкинский район

с. Алексеевка

06.07.2023 с 13-00 до 14-00

Красноярский район

с. Красный Яр (ул.Придорожная, Липовая, Рябиновая, Кленовая, Березовая, Вязова)

06.07.2023 с 19-00 до 14-00

Красноярский район

п. Восточный

06.07.2023 с 9-00 до 10-00

Волжский район

с. Курумоч (ул.Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная, Рабочая, Максима Горького, Школьная, Полевая)

06.07.2023 с 8-00 до 16-00

Елховский район

с. Вязовка

с. Мордвинка

п. Подсолнечный

п. Шабановка

с. Красные дома

п. Федоровка

п. Павловка

п. Константиновка

с. Булькуновка

07.07.2023 с 12-00 до 16-00

Красноярский район

с.Калмыковка

с. Потаповка

П.Лужки

п.Лопатино

с.Конезавод

07.07.2023 с 8-00 до 1600

Челно-Вершинский район

Советский Нурдат

Воскресенка

Краснояриха

Чистовка

Ермоловка

07.07.2023 с 12-00 до 15-00

Красноярский район

с. Б. Раковка

п. Калмыковка

с. Потаповка

п. Лужки

с. Конезавод

п. Лопатино

07.07.2023 с 10-00 до 15-00

Красноярский район

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, Овражная, Офицерская, Дорожная)

07.07.2023 с 09-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Ермаково

07.07.2023 года с 09-00 до 13-00

Волжский район

с. Торновое (ул. Кооперативная д. 4-32 (четная сторона), ул. Ново-Садовая д. 2,4,6(четная сторона), 1-7(нечетная сторона), ул. Садовая д. 1-27(нечетная сторона));

10.07.2023 с 9 00 до 16 00

Челно-Вершинский район

с. Старое Аделяково

п. Пролетарий

14.07.2023 с 11-00 до 15-00

Красноярский район

с. Хилково

п. Малиновка

п. Вулкан

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.