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Экология Общество

В Жигулевском заповеднике поселились 20 краснокнижных черепах

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 краснокнижных черепах переехали на заповедный остров Середыш в Самарской области, сообщает региональный минлесхоз.

Впервые в истории учеными Жигулевского заповедника проведена так называемая реинтродукция болотной черепахи. Именно этот подвид из-за варварского отлова исчез из фауны красивейшего острова, который расположен напротив Стрельной горы.

Чтобы попасть на Середыш, черепахам пришлось попутешествовать. Место рождения — Дагестан, Астраханская область, Краснодарский край, Самарская область. Место новой прописки — озеро Кольчужное. У каждой на панцире номер и своя история спасения.

"Герпетологи признаются, что в Самарской области болотных черепах осталось всего три сотни, не больше. Они занесены в Красную книгу региона, хотя в Нижнем Поволжье плодятся и множатся, — сообщают в ведомстве. — Теперь им предстоит основать новую популяцию. На необитаемом острове Жигулевского заповедника имени Спрыгина у новоселов идеальные условия и полная безопасность".

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