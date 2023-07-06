Игорь Осинькин рассказал о возвращении в строй травмированных игроков "Крыльев Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал о возвращении в строй травмированных футболистов команды, сообщает matchtv.ru.
"Писарский фактически первую тренировку провел после матча предпоследнего тура с "Факелом". Занимался с ограничениями, но в основной группе. Вернулся (Юрий) Горшков, тренировался без ограничений, всю тренировку выдержал (Дмитрий) Иванисеня. Из тех, кто пропускал последние контрольные игры, не вернулся пока только (Илья) Гапонов", — сказал Осинькин.
Новый сезон МИР РПЛ стартует 21–23 июля. В первом туре "Крылья Советов" сыграют в гостях с "Ахматом".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?