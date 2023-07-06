На форуме "Инженеры будущего" определили самую интеллектуальную компанию в сфере промышленности

В рамках делового мероприятия Новикомбанка на Форуме "Инженеры будущего" состоялся розыгрыш Интеллектуального Кубка в формате популярной телевизионной игры "Что? Где? Когда?". По итогам состязания победу в номинации "Самая интеллектуальная компания в сфере промышленности" одержала команда АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова" (КБП).

Новикомбанк, официальный партнер Форума, принял активное участие в деловой программе мероприятия, предложив разнообразные образовательные форматы для юных инженеров в двухдневном режиме. В частности, банк организовал панельные дискуссии и лекции, на которых поделился своими компетенциями по внедрению мер господдержки в проекты системообразующих предприятий. Данный алгоритм позволяет получать качественное и своевременное финансирование на максимально выгодных условиях. Кроме этого, эксперты Новикомбанка провели уроки финансовой грамотности, на которых рассказали молодым специалистам, как обезопасить свои сбережения, заработать на кешбэке и не попасться на уловки мошенников.

Во второй день своей деловой программы Новикомбанк провел для участников Форума розыгрыш Интеллектуального Кубка, аналога всем известной телевизионной игры "Что? Где? Когда?". На одной площадке одновременно играли десять команд, которые должны были за минуту обсуждения дать ответ на вопросы ведущего. За каждый правильный ответ команда получала по одному баллу.

Победу в номинации "Самая интеллектуальная компания в сфере промышленности" завоевала команда АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова" (КБП), набравшая максимальное количество очков.

Также сотрудники АО "КБП" стали одной из лучших команд в рамках корпоративного рейтинга по результатам обучения и активности на "Инженерах будущего", заняв в итоговой таблице второе место.

Интеллектуальную игру провела Елена Елисеенкова, руководитель и идейный вдохновитель проекта "Интеллектуальный Кубок", который проходит в Москве с 2015 года. За это время в его турнирах приняли участие десятки команд из различных отраслей, в том числе финансовой. Новикомбанк — многократный победитель в номинации "Самый интеллектуальный банк".

За все дни работы "Инженеров будущего-2023" в мероприятиях Форума приняли участие порядка 1000 молодых инженеров промышленных предприятий, аспирантов и студентов 26 вузов из 56 регионов России, а также представители 73 стран. Более 300 спикеров поделились своим опытом и практическими знаниями со слушателями 15 факультетов в рамках образовательного блока.

Прошедшее событие является одним из важнейших проектов Союза машиностроителей России. Новикомбанк поддерживает все инициативы и проекты Союза, объединяющего крупнейшие корпорации и компании высокотехнологичных отраслей.