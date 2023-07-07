В Самаре перекроют ряд улиц для перекладки труб

В связи с подготовкой к отопительному сезону на ряде улиц Самары ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.
В рамках перекладки тепловых сетей ограничения вводятся на следующих участках:
- Московское шоссе на участке от пр. Масленникова до ул. Луначарского (до 10 июля);
- Волжский проспект от Студенческого переулка до ул. Ульяновской (до 10 июля);
- ул. Ново-Урицкая на участке от Речной до Авиационной (до 15 июля).
Также в ближайшее время планируется введение ограничения на участках:
- проезд между 3-й просекой и ул. Советской Армии (между домами №238, 240 по ул. Советской Армии, с 7 по 10 июля);
- ул. Вольская между пр. Кирова и ул. Каховской (с 7 по 10 июля);
- по ул. Пионерской на участке от Водников до Степана Разина (с 10 до 17 июля);
- пересечение улиц Пионерской и Алексея Толстого (с 10 по 17 июля);
- ул. Алексея Толстого от Пионерской до Комсомольской (с 10 по 17 июля);
- пересечение ул. Куйбышева с Ленинградской (с 10 по 17 июля).
Кроме того, будет сужен проезд с ограждением полос движения по следующим улицам:
- одна полоса по ул. Ново-Вокзальной — от Стара-Загоры в сторону пр. Карла Маркса (с 17 по 24 июля);
- две полосы по ул. Льва Толстого в районе дома №135 (с 10 по 15 июля);
- две полосы по направлению "в город" по Московскому шоссе в районе дома №110 (с 7 июля по 8 июля).
Водителям рекомендуется заранее выбирать оптимальные маршруты движения, предусматривающие объезд перекрестков и участков, где ведутся дорожные работы.
Подробная информация о временных ограничениях движения, в том числе с указанием возможных путей объезда и изменения в работе маршрутов общественного транспорта, дополнительно по каждому участку улично-дорожной сети будет опубликована на официальном сайте городской администрации.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!