В Самаре перекроют ряд улиц для перекладки труб

В связи с подготовкой к отопительному сезону на ряде улиц Самары ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках перекладки тепловых сетей ограничения вводятся на следующих участках:

Московское шоссе на участке от пр. Масленникова до ул. Луначарского (до 10 июля);

Волжский проспект от Студенческого переулка до ул. Ульяновской (до 10 июля);

ул. Ново-Урицкая на участке от Речной до Авиационной (до 15 июля).

Также в ближайшее время планируется введение ограничения на участках:

проезд между 3-й просекой и ул. Советской Армии (между домами №238, 240 по ул. Советской Армии, с 7 по 10 июля);

ул. Вольская между пр. Кирова и ул. Каховской (с 7 по 10 июля);

по ул. Пионерской на участке от Водников до Степана Разина (с 10 до 17 июля);

пересечение улиц Пионерской и Алексея Толстого (с 10 по 17 июля);

ул. Алексея Толстого от Пионерской до Комсомольской (с 10 по 17 июля);

пересечение ул. Куйбышева с Ленинградской (с 10 по 17 июля).

Кроме того, будет сужен проезд с ограждением полос движения по следующим улицам:

одна полоса по ул. Ново-Вокзальной — от Стара-Загоры в сторону пр. Карла Маркса (с 17 по 24 июля);

две полосы по ул. Льва Толстого в районе дома №135 (с 10 по 15 июля);

две полосы по направлению "в город" по Московскому шоссе в районе дома №110 (с 7 июля по 8 июля).

Водителям рекомендуется заранее выбирать оптимальные маршруты движения, предусматривающие объезд перекрестков и участков, где ведутся дорожные работы.

Подробная информация о временных ограничениях движения, в том числе с указанием возможных путей объезда и изменения в работе маршрутов общественного транспорта, дополнительно по каждому участку улично-дорожной сети будет опубликована на официальном сайте городской администрации.