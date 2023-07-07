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Строительство Строительство и недвижимость

Компания Халиуллова застроит жильем участок в Октябрьском районе Самары

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "АТМ-СТРОЙ" признано победителем аукциона на застройку участка площадью 48,7 тыс. кв. м в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии города.

Компания оказалась единственным участником конкурса.

Согласно ИАС Seldon Basis, совладельцами "АТМ-СТРОЙ" являются Рамиль и Зульфия Халиулловы, которым принадлежит ООО Специализированный застройщик "Стройлекс". Ранее "Стройлекс" возвел таунхаус на берегу Волги, который городские власти потребовали снести из-за отстутствия у компании разрешительной документации.

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