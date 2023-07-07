Компания Халиуллова застроит жильем участок в Октябрьском районе Самары

ООО "АТМ-СТРОЙ" признано победителем аукциона на застройку участка площадью 48,7 тыс. кв. м в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии города.
Компания оказалась единственным участником конкурса.
Согласно ИАС Seldon Basis, совладельцами "АТМ-СТРОЙ" являются Рамиль и Зульфия Халиулловы, которым принадлежит ООО Специализированный застройщик "Стройлекс". Ранее "Стройлекс" возвел таунхаус на берегу Волги, который городские власти потребовали снести из-за отстутствия у компании разрешительной документации.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?