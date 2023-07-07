Компания Халиуллова застроит жильем участок в Октябрьском районе Самары

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "АТМ-СТРОЙ" признано победителем аукциона на застройку участка площадью 48,7 тыс. кв. м в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново-Садовой. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии города.