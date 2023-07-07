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Прибыль банка "Открытие" в первом полугодии превысила 29 млрд рублей

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно предварительным данным отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), активы банка "Открытие" (входит в группу ВТБ) за 6 месяцев 2023 года увеличились на 124 млрд рублей, или на 4%, достигнув 3,5 трлн рублей. С начала года банк заработал 29,3 млрд рублей чистой прибыли. Об этом 6 июля на финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге сообщил президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Алексеев.

По словам Михаила Алексеева, начавшиеся в первом полугодии интеграционные процессы: гармонизация продуктового ряда, появление новых услуг, объединение банкоматных сетей с ВТБ и РНКБ, — повысили лояльность частных клиентов. "Готовность клиентов рекомендовать "Открытие" в этом году выросла почти на четверть, банк занимает по этому показателю третье место на рынке. Количество частных вкладчиков, доверивших свои сбережения банку "Открытие", к 1 июля превысило миллион человек, а объем их средств увеличился на 4% до 1,2 трлн рублей. Интеграция c ВТБ проходит в планируемые сроки, процессы отстраиваются так, чтобы это было максимально удобно для клиентов", — отметил Алексеев. Общий объем средств частных клиентов и юридических лиц в банке на 1 июля 2023 года составил 2,5 трлн рублей.

Темпы кредитования заметно выросли в этом году по всем направлениям бизнеса банка при особо заметном оживлении розничного кредитования: за январь–июнь 2023 года выдано кредитов почти на 190 млрд рублей. Портфель автокредитов в первом полугодии вырос на 19%, портфель кредитных карт — на 24%, общий кредитный портфель физических лиц (включая ипотеку и кредиты наличными) — на 8% до 793 млрд рублей.

С начала 2023 года кредитный портфель юридических лиц банка "Открытие" показал рост на 4% до 1,6 трлн рублей. При этом объем выданных малому и среднему бизнесу кредитов составил 168 млрд рублей.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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