Прокуратура добивается от СКС починки Безымянского коллектора

Прокуратура Кировского района Самары провела проверку по обращению гражданина и нашла нарушения в деятельности ООО "СКС".

Так, земельные участки на территории 4 массива ж/д платформы "Вишневая" в Самаре с 2022 г. регулярно затапливает канализационными водами из-за неисправной работы Главного Безымянского коллектора. Из-за затоплений уже повреждена почва.

В связи с этим прокуратура района внесла руководителю ООО "Самарские коммунальные системы" представление об устранении нарушений.