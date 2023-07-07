Двое сотрудников ФНС из Тольятти оштрафовали за недостоверные сведения в документах

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело начальника и замначальника межрайонной инспекции ФНС. Их признали виновными в превышении полномочий. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как выяснил суд, заместитель начальника межрайонной инспекции и начальник контрольно-аналитического отдела внесли ложные показатели расхождений в информационные базы налоговой инспекции. В документах были недостоверные показатели расхождений, сформированных в налоговых декларациях по НДС.

Искажены оказались результаты финансово-хозяйственной деятельности трех юридических лиц. Это нанесло вред деловой репутации организаций — контрагенты расторгли заключенные с ними договоры и отказались от дальнейшего сотрудничества.

Подсудимые не признали вину. Суд назначил им штрафы — по 60 тыс. руб. в доход государства.