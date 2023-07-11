Полузащитник "Крыльев Советов" Никита Салтыков прокомментировал слухи о переходе в "Локомотив"

18-летний атакующий полузащитник "Крыльев Советов" Никита Салтыков опроверг информацию о возможном переходе из самарского клуба в московский "Локомотив", сообщает championat.com.

"Со мной никто не связывался — все переговоры ведут мои агенты. Какова вероятность, что начну сезон в "Крыльях"? Я думаю, что все уже решено. Я тренируюсь с "Крыльями" и играю за них. И начну сезон здесь", — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Ильей Никульниковым.

Воспитанник академии "Чертаново" Салтыков перешел в "Крылья Советов" в феврале 2022 г., но за первую команду не сыграл пока ни одного матча. На правах аренды полузащитник поиграл за "Звезду" из Санкт-Петербурга и тольяттинский "Акрон". В активе футболиста 31 матч во Второй лиге и 14 — в Первой, в общей сложности в этих двух турнирах Никита забил три гола и отдал семь результативных передач. Кроме того, Салтыков провел пять матчей на Кубок России, забив один гол (победный за "Акрон" в ворота "Спартака").