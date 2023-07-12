Энергетики "Т Плюс" напоминают о правилах поведения вблизи энергообъектов

Самарский филиал ПАО "Т Плюс" обращает внимание жителей региона на необходимость соблюдения правил поведения вблизи энергообъектов. Данные требования особенно актуальны в период проведения ремонтных работ на подземных коммуникациях энергокомпании. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".
Так, следует воздержаться от нахождения вблизи мест проведения раскопок на тепловых сетях, не заходить за предупреждающие ограждения. В случае если вы стали свидетелем выхода пара или воды на поверхность, соблюдайте следующие правила безопасности:
— отойдите на безопасное расстояние от места утечки;
— не пытайтесь пройти или проехать через участки парения;
— предупредите окружающих об опасном месте.
Важно обратить внимание детей и подростков на правила поведения вблизи надземных коммуникаций и крышек колодцев теплокамер: теплотрассы — не место для игр!
Энергетики напоминают, что сообщить о любых дефектах на теплосетях можно в диспетчерские службы: в Самаре (846) 953-79-04 и 279-79-79; в Новокуйбышевске (84635) 6-27-60; в Тольятти (8482) 719-252 и 283-322; в Сызрани (8464) 929-2-51.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!