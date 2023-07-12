СМИ: Бывший директор "Чертаново" может войти в структуру "Крыльев Советов"

Бывший директор "Чертаново" Николай Ларин не рассматривается на должность гендиректора самарских "Крыльев Советов", но может войти в структуру клуба, сообщает "РБ Спорт".

Ранее СМИ сообщили, что Ларин станет гендиректором "Крыльев Советов". Сейчас эту должность занимает Вадим Андреев.

По данным "РБ Спорт", информация не соответствует действительности. Ларин не рассматривается на должность генерального директора "Крыльев". При этом менеджер может оказаться в структуре клуба, занявшись развитием академии. Окончательное решение не принято и в ближайшее время не ожидается.

В сентябре 2022 г. Ларин был приговорен к трем годам колонии общего режима по статье о мошенничестве ("Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). После этого бывший глава "Чертаново" подал апелляцию и в конце мая был освобожден из-под стражи. Три года лишения свободы были заменены на условное наказание.