"ЭнергосбыТ Плюс" определил победителей акции "На дачу с удачей!"

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги акции "На дачу с удачей!", победители в качестве приза велосипеды. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Летняя акция "ЭнергосбыТ Плюс" проходила с 1 по 30 июня 2023 года. Для участия клиентам энергокомпании необходимо было оплатить тепловую энергию за май и внести авансовый платеж за июнь. В результате условия акции выполнили около 2300 жителей Самарской области, среди которых был проведен розыгрыш призов.

Лицевые счета победителей акции "На дачу с удачей!" в 2023 году:

30351356417 (Самара);

30129800127 (Новокуйбышевск);

30264259525 (Тольятти);

30304700777 (Сызрань).

"Результаты акции продемонстрировали интерес наших клиентов к подобным предложениям. Я благодарю всех жителей региона за активность и поздравляю победителей, которым на этот раз улыбнулась удача! Участвуйте в наших акциях и выигрывайте вместе с энергетиками", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

В ближайшее время специалисты энергокомпании свяжутся с победителями и расскажут, как можно будет получить свой приз. Подробнее о действующих акциях "ЭнергосбыТ Плюс" можно узнать на официальном сайте.