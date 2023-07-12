"ЭнергосбыТ Плюс" определил победителей акции "На дачу с удачей!"

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги акции "На дачу с удачей!", победители в качестве приза велосипеды. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Летняя акция "ЭнергосбыТ Плюс" проходила с 1 по 30 июня 2023 года. Для участия клиентам энергокомпании необходимо было оплатить тепловую энергию за май и внести авансовый платеж за июнь. В результате условия акции выполнили около 2300 жителей Самарской области, среди которых был проведен розыгрыш призов.
Лицевые счета победителей акции "На дачу с удачей!" в 2023 году:
30351356417 (Самара);
30129800127 (Новокуйбышевск);
30264259525 (Тольятти);
30304700777 (Сызрань).
"Результаты акции продемонстрировали интерес наших клиентов к подобным предложениям. Я благодарю всех жителей региона за активность и поздравляю победителей, которым на этот раз улыбнулась удача! Участвуйте в наших акциях и выигрывайте вместе с энергетиками", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
В ближайшее время специалисты энергокомпании свяжутся с победителями и расскажут, как можно будет получить свой приз. Подробнее о действующих акциях "ЭнергосбыТ Плюс" можно узнать на официальном сайте.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!