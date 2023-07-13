16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцам рассказали, в какой валюте хранить сбережения Банк ДОМ.РФ определил предпочтения ипотечных клиентов в области ИЖС ВТБ: мошенническая активность выросла в 1,6 раза Большинство жителей ПФО удовлетворены качеством дорог, уборки улиц и экологической обстановкой в своих городах Новикомбанк начал сотрудничество с одним из ведущих российских судостроительных заводов

Банки Финансы

Новикомбанк поддержит проекты технологического суверенитета "Концерна Радиоэлектронные технологии"

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, заключил соглашение об организации финансирования с "Концерном Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) для поддержки производства радиоэлектронных систем, являющихся неотъемлемой частью инновационной продукции. Подписание состоялось в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Подписи под документом поставили заместитель председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов и заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции КРЭТ Алексей Мельников. Сумма соглашения составила 10 млрд рублей.

В целях содействия ускоренному выпуску отечественной аппаратуры Новикомбанк интегрирует в структуру сделки различные инструменты финансирования, в том числе собственные преференциальные программы. Кроме того, по условиям заключенного соглашения средства будут предоставлены для реализации проектов Концерна, которые соответствуют критериям таксономии проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства № 603). Это позволит Новикомбанку использовать регуляторные стимулы, введенные Банком России для таких проектов, и предоставлять финансовые ресурсы на оптимальных для предприятия условиях.

КРЭТ входит в Ростех и является одним из крупнейших производителей радиоэлектроники в России. Он сотрудничает с Новикомбанком с 2010 года. Опорный банк Госкорпорации обеспечивает комплексное обслуживание предприятий Концерна по всему спектру финансовых услуг. Среди них — кредитно-гарантийная поддержка, размещение средств, зарплатное и расчетно-кассовое обслуживание.

В рамках проекта "Социально-платежная карта работника Ростеха" Новикомбанк также предоставляет сотрудникам предприятий КРЭТ множество специальных предложений, включая доступ к выгодным условиям по продуктам финансовой организации. Для них доступны бесплатное снятие наличных средств в любых банкоматах на территории РФ без ограничений по количеству операций и дополнительных условий и оформление кредитов на льготных условиях.

"Поддержка ключевых предприятий отечественных высокотехнологичных отраслей, чье производство направлено на достижение технологической независимости страны, — одно из основных направлений деятельности Новикомбанка как дочернего банка Ростеха. Мы постоянно расширяем спектр инструментов для предоставления финансовых ресурсов предприятиям на оптимальных для них условиях. В рамках подписанного соглашения с лидером отечественного радиостроения КРЭТ мы планируем использовать возможности, которые дает такой новый механизм, как таксономия проектов технологического суверенитета", — подчеркнул заместитель председателя правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

ИННОПРОМ — главная промышленная выставка России, которая проводится ежегодно с 2010 года при содействии Минпромторга России. Большая часть посетителей выставки — менеджмент и специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. В этом году деловая программа выставки посвящена промышленному переходу от вызовов к новым возможностям.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 14 июня 2023 10:19 Александр Ведяхин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6