Новикомбанк поддержит проекты технологического суверенитета "Концерна Радиоэлектронные технологии"

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, заключил соглашение об организации финансирования с "Концерном Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) для поддержки производства радиоэлектронных систем, являющихся неотъемлемой частью инновационной продукции. Подписание состоялось в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023.

Подписи под документом поставили заместитель председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов и заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции КРЭТ Алексей Мельников. Сумма соглашения составила 10 млрд рублей.

В целях содействия ускоренному выпуску отечественной аппаратуры Новикомбанк интегрирует в структуру сделки различные инструменты финансирования, в том числе собственные преференциальные программы. Кроме того, по условиям заключенного соглашения средства будут предоставлены для реализации проектов Концерна, которые соответствуют критериям таксономии проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства № 603). Это позволит Новикомбанку использовать регуляторные стимулы, введенные Банком России для таких проектов, и предоставлять финансовые ресурсы на оптимальных для предприятия условиях.

КРЭТ входит в Ростех и является одним из крупнейших производителей радиоэлектроники в России. Он сотрудничает с Новикомбанком с 2010 года. Опорный банк Госкорпорации обеспечивает комплексное обслуживание предприятий Концерна по всему спектру финансовых услуг. Среди них — кредитно-гарантийная поддержка, размещение средств, зарплатное и расчетно-кассовое обслуживание.

В рамках проекта "Социально-платежная карта работника Ростеха" Новикомбанк также предоставляет сотрудникам предприятий КРЭТ множество специальных предложений, включая доступ к выгодным условиям по продуктам финансовой организации. Для них доступны бесплатное снятие наличных средств в любых банкоматах на территории РФ без ограничений по количеству операций и дополнительных условий и оформление кредитов на льготных условиях.

"Поддержка ключевых предприятий отечественных высокотехнологичных отраслей, чье производство направлено на достижение технологической независимости страны, — одно из основных направлений деятельности Новикомбанка как дочернего банка Ростеха. Мы постоянно расширяем спектр инструментов для предоставления финансовых ресурсов предприятиям на оптимальных для них условиях. В рамках подписанного соглашения с лидером отечественного радиостроения КРЭТ мы планируем использовать возможности, которые дает такой новый механизм, как таксономия проектов технологического суверенитета", — подчеркнул заместитель председателя правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

ИННОПРОМ — главная промышленная выставка России, которая проводится ежегодно с 2010 года при содействии Минпромторга России. Большая часть посетителей выставки — менеджмент и специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. В этом году деловая программа выставки посвящена промышленному переходу от вызовов к новым возможностям.