В бывшем кинотеатре "Россия" появится поворотная сцена и два зрительных зала

В Самаре началась реконструкция бывшего кинотеатра "Россия". После завершения работ здесь разместится самарский молодежный драматический театр "Мастерская", у которого пока нет своей площадки.

В здании на ул. Чернореченской, 15 уже начали демонтировать кровлю, внутренние перегородки, оконные проемы. Заднюю стену также разберут, здесь будет построено новое сценическое пространство. Кроме того, по обе стороны здания возведут двухэтажные пристрои.

"В новом центре будет оборудован вестибюль с обширным выставочным пространством, холлами, большим зрительным залом с поворотной сценой на 218 мест и малым залом на 85 мест, буфетами", — сообщили в мэрии Самары.

Также будет благоустроен бульвар по ул. Чернореченской, расположенный рядом с реконструируемым зданием.

В соответствии с муниципальным контрактом, подрядная организация должна завершить реконструкцию в декабре 2024 года.

Напомним, в апреле 2023 года определился подрядчик на реконструкцию. Победителем стало ООО "Реформинг-центр", предложившее выполнить услуги за 602,3 млн рублей.