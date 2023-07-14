"ЭнергосбыТ Плюс" определит лучшие жилищные организации Самарской области

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" объявляет о старте традиционной акции "Лучшая жилищная организация". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В этом году выбор лидеров среди управляющих компаний и товариществ собственников жилья региона пройдет в пятый раз. Участниками акции могут стать обслуживающие организации, имеющие договор теплоснабжения с "ЭнергосбыТ Плюс", как агентом Самарского филиала ПАО "Т Плюс". В числе критериев оценки качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, наличие общедомовых приборов учета, соблюдение платежной дисциплины и внедрение энергоэффективных решений.
Заявки на участие энергетики ожидают до 31 августа 2023 года. Они принимаются на официальную почту samara@esplus.ru, а также в офисах обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс". После этого конкурсантам дается время до 31 октября 2023 года, чтобы выполнить все условия акции. Десять победителей получат от энергетиков в качестве приза парковые качели для установки во дворе обслуживаемого многоквартирного дома.
"Из года в год все большее число УК и ТСЖ выражают желание войти в рейтинг самых ответственных и эффективных жилищных организаций. В конечном счете выигрывают от этого жители региона, которые ощущают рост качества обслуживания жилого фонда. Кроме того, приятным бонусом для победителей станут ценные подарки от энергокомпании", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Итоги акции "Лучшая жилищная организация" будут подведены в ноябре 2023 года.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!