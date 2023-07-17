"Специнжстрой" просит согласовать застройку с уменьшенным количеством парковочных мест

В Самаре пройдут общественные обсуждения, на которых жители проголосуют за или против жилой застройки с количеством парковочных мест 0,65 на одну квартиру.

Застройщиком выступает ООО "Специнжстрой" (директор Анатолий Давидюк). Компания прости разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков общей площадью 11074 кв метров, расположенных на ул. Советской Армии, 214 в Октябрьском районе.

Напомним, в середине мая стало известно, что самарцы проголосовали за появление высоток на уд. Советской Армии/Ново-Садовой

Участок на ул. Советской Армии, 214 передали ООО "Специнжстрой", входящее в ГК "Новый Дон". Сообщалось, что на нем будут построены многоэтажные дома "с выполнением обязательств по завершению строительства проблемного объекта и предоставлению пострадавшим участникам долевого строительства жилых помещений и (или) удовлетворению прав требований участников долевого строительства вне проблемного объекта в целях обеспечения помещениями участников долевого строительства, включенных в перечень проблемных".